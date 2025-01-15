Lisede dehşet! Psikolojik sorunları olan öğrenci müdür yardımcısı bıçaklandı

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz’da bulunan bir meslek lisesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.Y.E. isimli erkek öğrenci müdür yardımcısının odasına gelerek bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle kadın müdür yardımcısının boğazını bıçakla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi. Olay sonrası çocuk okuldan kaçarak uzaklaştı. Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı çevredekilerin yardımıyla özel araçla hastaneye götürüldü. Boğazına ve eline aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Büyükçekmece ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler çocuğu saklandığı yerde gözaltına aldı.

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