15 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Lisede dehşet! Psikolojik sorunları olan öğrenci müdür yardımcısı bıçaklandı
Lisede dehşet! Psikolojik sorunları olan öğrenci müdür yardımcısı bıçaklandı

Lisede dehşet! Psikolojik sorunları olan öğrenci müdür yardımcısı bıçaklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.01.2025 18:00
Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz’da bulunan bir meslek lisesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.Y.E. isimli erkek öğrenci müdür yardımcısının odasına gelerek bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle kadın müdür yardımcısının boğazını bıçakla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi. Olay sonrası çocuk okuldan kaçarak uzaklaştı. Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı çevredekilerin yardımıyla özel araçla hastaneye götürüldü. Boğazına ve eline aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Büyükçekmece ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler çocuğu saklandığı yerde gözaltına aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Lisede dehşet! Psikolojik sorunları olan öğrenci müdür yardımcısı bıçaklandı
Sorunları olan öğrenci müdür yardımcısı bıçaklandı
Sorunları olan öğrenci müdür yardımcısı bıçaklandı
Korudağ mevkisinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor
Korudağ mevkisinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor
Katil zanlısı anneden kan donduran itiraf!
Katil zanlısı anneden kan donduran itiraf!
Sokak köpeği 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı
Sokak köpeği 5 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı
Yalıtım fabrikasında korkutan yangın!
Yalıtım fabrikasında korkutan yangın!
49 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı
49 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı
Arnavutköy’de sahte alkolden 3 işçiden 1’i öldü
Arnavutköy'de sahte alkolden 3 işçiden 1'i öldü
Görüntüler Karabük’ten! Fotokapan görüntüledi
Görüntüler Karabük'ten! Fotokapan görüntüledi
Adana ve Mersin’de aile katliamı: 5 ölü!
Adana ve Mersin’de aile katliamı: 5 ölü!
Sis bulutu havadan görüntülendi
Sis bulutu havadan görüntülendi
Haraç istediler alamayınca iş yerini kurşunladılar
Haraç istediler alamayınca iş yerini kurşunladılar
Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi?
Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi?
Daha Fazla Video Göster