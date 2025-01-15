100 yıldır her yerde iz aranıyordu! Zonguldak’taki mağarada bulundu

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Arkeoloji Bölümü'nün 2017 yılında Karadeniz Ereğli ilçesindeki İnönü Mağarası'nda başlattığı kazılarda, Anadolu'nun kayıp topluluklarından biri olarak bilinen Kaşka'lara ait ilk arkeolojik izlere ulaşıldı. Kazı başkanı Doç. Dr. Hamza Ekmen, "Genç Tunç Çağı'na tarihlenen günümüzden yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesine tarihlenen bulguların bu sözünü ettiğimiz Kaşka topluluklarına ait olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Kazı çalışmalarını yöneten Doç. Dr. Hamza Ekmen, dokuz yıldır süren çalışmaların önemli bulgular ortaya koyduğunu belirtti. Mağaradaki beş arkeolojik katmandan en eskisinin 6 bin 500 yıl öncesine ait olduğunu ifade eden Ekmen, bu tabakanın mağaranın ilk sakinlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.



Kazılarda özellikle Genç Tunç Çağı'na tarihlenen üçüncü katmanda dikkat çekici bulgulara rastlandığını aktaran Ekmen, bu keşiflerin Hitit belgelerinde adı geçen ancak arkeolojik olarak izine rastlanamayan Kaşka topluluklarıyla bağlantılı olabileceğini vurguladı.