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100 yıldır her yerde iz aranıyordu! Zonguldak'taki mağarada bulundu

Zonguldak'ta bulunan İnönü Mağarası'nda kazı çalışmaları yapan bilim insanları, yaklaşık 100 yıldır aranan Kaşka topluluğuna ait izler buldu. 3 bin 200 yıl önce yaşadığı belirtilen toplulukla ilgili izleri bulan ekipteki Kazı Başkanı Doç. Dr. Hamza Ekmen; "Hakkında uzunca yıllar bilgi ve belge edilemeyen Anadolu'nun kayıp topluluğu olan Kaşkalara ait ilk arkeolojik izlere ulaştığımızı düşünüyoruz." dedi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 16:39
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100 yıldır her yerde iz aranıyordu! Zonguldak’taki mağarada bulundu

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Arkeoloji Bölümü'nün 2017 yılında Karadeniz Ereğli ilçesindeki İnönü Mağarası'nda başlattığı kazılarda, Anadolu'nun kayıp topluluklarından biri olarak bilinen Kaşka'lara ait ilk arkeolojik izlere ulaşıldı. Kazı başkanı Doç. Dr. Hamza Ekmen, "Genç Tunç Çağı'na tarihlenen günümüzden yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesine tarihlenen bulguların bu sözünü ettiğimiz Kaşka topluluklarına ait olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kazı çalışmalarını yöneten Doç. Dr. Hamza Ekmen, dokuz yıldır süren çalışmaların önemli bulgular ortaya koyduğunu belirtti. Mağaradaki beş arkeolojik katmandan en eskisinin 6 bin 500 yıl öncesine ait olduğunu ifade eden Ekmen, bu tabakanın mağaranın ilk sakinlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kazılarda özellikle Genç Tunç Çağı'na tarihlenen üçüncü katmanda dikkat çekici bulgulara rastlandığını aktaran Ekmen, bu keşiflerin Hitit belgelerinde adı geçen ancak arkeolojik olarak izine rastlanamayan Kaşka topluluklarıyla bağlantılı olabileceğini vurguladı.

Mağaradaki incelemede günümüzden yaklaşık 3200 yıl önce yaşayan Kaşkalara ait izler bulunduğu iddia edildi (DHA)Mağaradaki incelemede günümüzden yaklaşık 3200 yıl önce yaşayan Kaşkalara ait izler bulunduğu iddia edildi (DHA)

Bilim adamlarının 100 yılı aşkındır belge aradığı Kaşka'larla ilgili ilk arkeolojik izlere ulaştıklarını düşündüklerini belirten Ekmen şöyle dedi: "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü olarak 2017 yılında İnönü Mağarası'nda kazılara başladık. 2024 yılı itibariyle de dokuzuncu kazı sezonumuzu tamamladık. Bu süre zarfında İnönü Mağarası'nda beş ayrı arkeolojik kültür katmanı tespit ettik. Bunlardan beşinci tabaka dediğimiz günümüzden 6500 yıl öncesine uzanan tabaka İnönü Mağarası'nın ilk sakinlerinin yaşadığı tabaka.

Bilim insanlarının yaklaşık 100 yıldır Kaşka topluluğuna ait izler aradığı iddia edildi (İHA)Bilim insanlarının yaklaşık 100 yıldır Kaşka topluluğuna ait izler aradığı iddia edildi (İHA)

Geçtiğimiz yıllarda özellikle üçüncü tabakada önemli arkeolojik keşiflere ulaştık. Bu keşifler neredeyse 100 yıla aşkın bir süredir bilim insanlarının hakkında belge aradığı Kaşka topluluklarıyla alakalı. Hititçe çivi yazılı belgelerde Kaşka topluluklarından çok sıklıkla bahsedilmekte. Hititlerin kuzeyindeki dağlık ormanlık bölgede yaşayan belli bir siyasi otoriteye bağlı olmayan topluluklar olarak ifade edilmekte.

BEUN Arkeoloji Bölümü'nden Doç.Dr Hamza Ekmen (DHA)BEUN Arkeoloji Bölümü'nden Doç.Dr Hamza Ekmen (DHA)

Arkeologlar uzun yıllardır bu toplulukların nerelerde yaşamış olabileceğini ve nasıl bir kültür üretmiş olabileceğini araştırdılar. Ancak çok somut kanıtlara ulaşılamadı. Biz İnönü Mağarası'nın üçüncü tabakasında bulduğumuz ve Genç Tunç Çağı'na tarihlenen günümüzden yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesine tarihlenen bulguların bu sözünü ettiğimiz Kaşka topluluklarına ait olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamada belki de hakkında uzunca yıllar bilgi ve belge edilemeyen Anadolu'nun kayıp topluluğu olan Kaşkalara ait ilk arkeolojik izlere ulaştığımızı düşünüyoruz."

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