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İstanbul trafiğinde dehşet anları! Kuryeyi copla darbetti

İstanbul Eyüpsultan'da bu sabah saatlerinde meydana gelen olay görenleri dehşete düşürdü. Otomobil sürücüsü yol verme tartışmasında arabasını yumruklayan motosikletli kuryeyi copla darbetti.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.01.2025 12:31
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İstanbul trafiğinde dehşet anları! Kuryeyi copla darbetti

Olay, 18 Ocak Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KENDİSİNE SALDIRAN KURYEYİ COPLA DARBETTİ

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 GGZ 229 plakalı motosiklet sürücüsü ile 34 YR 6730 plakalı otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti (DHA)Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti (DHA)

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletini yere devirerek inen motosikletli kurye, otomobilin şoför tarafına giderek camı yumrukladı.

Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti (DHA)Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti (DHA)

COPLA İNİP KURYEYİ DARBETTİ

Bir türlü araçtan inemeyen sürücü, yolcu kapısından inerek kuryeye doğru yöneldi. Sürücünün elindeki copla darbettiği kurye kaçarken, sürücü ise aracına binerek uzaklaştı.

Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti (DHA)Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti (DHA)

Yaşananları diğer sürücüler cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti (DHA)Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti (DHA)

Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti (DHA)Eyüpsultan'da otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti (DHA)

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