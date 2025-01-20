Erdoğan Arıkan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

TFF 1. Lig'de dün oynanan Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının anlatımını yapan TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, karşılaşma sonrasında kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven, TRT Haber'in canlı yayınında Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Seven, Erdoğan Arıkan için şunları söyledi: "10 dakika önce yoğun bakım ünitesinde gördüm. Bir dakikalık bir görüşmemiz oldu. Kendisiyle konuştuk, bilinci açık. Bilinci sabah saatlerinde açıldı. Baygınlık geçirmeden önceki anlarını da hatırlıyor. Her zamanki gülümsemesi vardı yüzünde. Şu an için yoğun bakımda kalması gerekiyor. Ama yoğun bakımdan çıkabilecek altyapısının oluştuğunu söyleyebiliriz. Entübe vaziyetteydi, kısa bir süre önce bu da çıkarıldı ve normal solunuma geçti. Bu da sevindirici bir haber."
"BİLİNCİ AÇIK VE KONUŞUYOR"
"Bilinci açık ve konuşuyor. Dün akşam saat 16 sıralarında maç bittikten sonra yaşadığı olayların ardından 18-19 saat geçti. Bu sabahki gelişmeler harika. Doktorun görüşü şöyle; Dün akşam sıkıntılı cümleler duymuştuk ama 'bir mucize' ifadesini kullandı. 18 saatte bu mesafeyi katetmesinin çok değerli olduğunu söylüyorlar. İnşallah yürüyerek buradan taburcu olacak. Bir süre kontrol altında tutulacak."
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı, Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı ve "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
ARIKAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
Arıkan'ın fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından başka İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TFF olmak üzere futbol takımlarından da geçmiş olsun mesajları geldi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Fahrettin Altun, Erdoğan Arıkan için şifa dileğinde bulundu, "Sayın Arıkan'a, ailesine, spor camiasına TRT'ye ve tüm sevenlerine geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da, Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdiği mesajda geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sobacı, "Duayen spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün bir maç anlatımının ardından rahatsızlanmış ve ivedi şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam eden spikerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, "TRT spikeri Erdoğan Arıkan'ın Trendyol 1. Lig'deki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor A.Ş. maçının anlatımı sonrası kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı bir geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Keçiörengücü, Sakaryaspor'un sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları yağdı.