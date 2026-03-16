İlber Ortaylı'dan Topkapı Sarayı'nda duygulandıran vefa: "Kimsesizlerin sesi oldu"

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Ortaylı'nın naaşı, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, Osmanlı tarihi denildiğinde akla gelen en önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında Topkapı Sarayı Müzesi müdürü olduğu dönemde başlattığı ve çok az kişinin bildiği anlamlı bir geleneği anlattı.

Afyoncu, 'Tarihe not düşmek için bu yazıyı yazdım' diyerek paylaştığı hatırada, Ortaylı'nın sarayda görev yapmış ağalar, cariyeler ve hizmetliler için yıllarca hatim indirttiğini ve dualar okuttuğunu açıkladı.