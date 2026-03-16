İlber Ortaylı'dan Topkapı Sarayı'nda duygulandıran vefa: "Kimsesizlerin sesi oldu"
Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayata gözlerini yuman Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlanırken arkasında yüreklere dokunan gizli bir miras bıraktı. Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olduğu dönemde kimsenin bilmediği mukaddes bir geleneği başlatan Ortaylı'nın, sarayın unutulmuş hizmetlileri, ağaları ve cariyeleri için yıllarca gizlice Kur'an-ı Kerim okutup hatim duaları ettirdiği ortaya çıktı. Tarihçi Erhan Afyoncu, usta ismin "Tarihe not düşüyorum" dediği o ibretlik hassasiyetini ilk kez paylaştı.
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Ortaylı'nın naaşı, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Sabah Gazetesi yazarı Erhan Afyoncu, Osmanlı tarihi denildiğinde akla gelen en önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında Topkapı Sarayı Müzesi müdürü olduğu dönemde başlattığı ve çok az kişinin bildiği anlamlı bir geleneği anlattı.
Afyoncu, 'Tarihe not düşmek için bu yazıyı yazdım' diyerek paylaştığı hatırada, Ortaylı'nın sarayda görev yapmış ağalar, cariyeler ve hizmetliler için yıllarca hatim indirttiğini ve dualar okuttuğunu açıkladı.
Afyoncu'nun paylaştığı bilgiler şöyle:
TOPKAPI SARAYI'NDA BAŞLATILAN DİKKAT ÇEKEN GELENEK
Erhan Afyoncu'nun aktardığına göre Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi müdürü olarak göreve başladıktan sonra Ramazan ayında dikkat çekici bir uygulama başlattı. Ortaylı, sarayda görev yapmış ancak isimleri ve nesilleri unutulmuş ağalar, cariyeler ve diğer saray hizmetlileri için hatim okuttu ve hatim duası yaptırdı.