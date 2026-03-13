CANLI YAYIN
78 yıllık ömrüne koca bir dünya sığdırdı! Tarihçi İlber Ortaylı kimdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk tarihçiliğinin en tanınan isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 78 yaşında hayatını kaybetti. Beş gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklanan Ortaylı'nın vefat haberi sonrası hayatı gündeme geldi.

Türkiye'de tarih denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026 tarihinde 78 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun stabil olduğu açıklanmıştı. Vefat haberinin ardından Ortaylı'nın hayatı, akademik kariyeri ve eserleri merak konusu oldu.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde dünyaya geldi. Kırım Tatarı kökenli bir ailenin çocuğuydu. Ailesi, o henüz iki yaşındayken Türkiye'ye göç etti. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesinde tamamladı. Daha sonra Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu.

1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında Türkiye'nin önemli akademisyenlerinden ders aldı. Halil İnalcık, Şerif Mardin, Mümtaz Soysal ve İlhan Tekeli gibi isimlerin öğrencisi oldu.

AKADEMİK KARİYERİ VE YURT DIŞI ÇALIŞMALARI

Ortaylı, eğitimini yalnızca Türkiye'de sürdürmedi. Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri üzerine öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını ise Chicago Üniversitesi'nde Halil İnalcık ile yaptı. 1974 yılında "Tanzimat sonrası mahallî idareler" başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktor unvanını aldı. 1979 yılında "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla aynı fakültede doçent oldu.

1982 yılında üniversitelere uygulanan siyasi yaptırımlara tepki olarak görevinden ayrıldı. Bu süreçte birçok ülkede akademik faaliyetlerde bulundu. Ders ve konferans verdiği şehirler arasında şunlar yer aldı: Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Cambridge, Oxford

1989 yılında Türkiye'ye dönerek profesör oldu. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İdare Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürüttü.

ÜNİVERSİTELER VE MÜZECİLİK GÖREVLERİ

2002 yılında Galatasaray Üniversitesinde görev aldı. Daha sonra Bilkent Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. Akademik hayatı boyunca farklı kurumlarda görev yaptı. Bunlardan bazıları şunlardır:

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi müdürlüğüne getirildi. Yedi yıl boyunca bu görevde kaldı. 2012 yılında yaş haddinden emekli oldu ve görevini Haluk Dursun'a devretti.

ULUSLARARASI AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Ortaylı, yalnızca Türkiye'de değil uluslararası akademik çevrelerde de aktif rol aldı.Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyeliği yaptı. Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu üyeleri arasında yer aldı. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bakanlık danışmanı olarak görev aldı. Ayrıca Tarih Vakfı ile Afet İnan ailesinin iş birliğiyle verilen Afet İnan Tarih Araştırmaları Ödülü'nün jüri üyeleri arasında bulundu.

ÇOK SAYIDA DİL BİLİYORDU

İlber Ortaylı, çok dilli bir akademisyen olarak biliniyordu. İleri seviyede bildiği diller arasında Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Farsça yer alıyordu. Ayrıca Latinceyi de iyi derecede biliyordu. Kendi açıklamalarına göre bilgisayar kullanmadığını ve internette hakkında yazılan bazı biyografilerin yanlış bilgiler içerdiğini de zaman zaman dile getirmişti.

ÖZEL HAYATI

Ortaylı, 1981 yılında Mersin senatörü Dr. Talip Özdolay'ın kızı Ayşe Özdolay ile evlendi. Bu evlilikten Tuna adında bir kızı oldu. Çift 1999 yılında boşandı. Tarihçi kimliğinin dışında farklı ilgi alanları da vardı. Çocukluk yıllarından itibaren minyatür otomobiller biriktiren Ortaylı'nın oldukça geniş bir koleksiyona sahip olduğu biliniyor.

SAĞLIK DURUMU VE SON GÜNLERİ

2025 yılının aralık ayında bacağındaki iltihaplanma nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra taburcu edileceğini açıklamıştı.

11 Mart 2026'da gazeteci Fatih Altaylı, Ortaylı'nın ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek kamuoyuna bilgi verdi. Aynı gün ailesi, Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026 tarihinde 78 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'de tarih alanında geniş kitlelere ulaşan en önemli akademisyenlerden biri olarak hafızalarda yer aldı.

