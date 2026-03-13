ÜNİVERSİTELER VE MÜZECİLİK GÖREVLERİ 2002 yılında Galatasaray Üniversitesinde görev aldı. Daha sonra Bilkent Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. Akademik hayatı boyunca farklı kurumlarda görev yaptı. Bunlardan bazıları şunlardır: ➔Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ➔MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi ➔İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi müdürlüğüne getirildi. Yedi yıl boyunca bu görevde kaldı. 2012 yılında yaş haddinden emekli oldu ve görevini Haluk Dursun'a devretti.

ULUSLARARASI AKADEMİK ÇALIŞMALARI Ortaylı, yalnızca Türkiye'de değil uluslararası akademik çevrelerde de aktif rol aldı.Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyeliği yaptı. Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu üyeleri arasında yer aldı. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bakanlık danışmanı olarak görev aldı. Ayrıca Tarih Vakfı ile Afet İnan ailesinin iş birliğiyle verilen Afet İnan Tarih Araştırmaları Ödülü'nün jüri üyeleri arasında bulundu.

ÇOK SAYIDA DİL BİLİYORDU İlber Ortaylı, çok dilli bir akademisyen olarak biliniyordu. İleri seviyede bildiği diller arasında Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Farsça yer alıyordu. Ayrıca Latinceyi de iyi derecede biliyordu. Kendi açıklamalarına göre bilgisayar kullanmadığını ve internette hakkında yazılan bazı biyografilerin yanlış bilgiler içerdiğini de zaman zaman dile getirmişti.