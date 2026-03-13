78 yıllık ömrüne koca bir dünya sığdırdı! Tarihçi İlber Ortaylı kimdir?
Türk tarihçiliğinin en tanınan isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 78 yaşında hayatını kaybetti. Beş gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklanan Ortaylı'nın vefat haberi sonrası hayatı gündeme geldi.
Türkiye'de tarih denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026 tarihinde 78 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun stabil olduğu açıklanmıştı. Vefat haberinin ardından Ortaylı'nın hayatı, akademik kariyeri ve eserleri merak konusu oldu.
İLBER ORTAYLI KİMDİR?
Prof. Dr. İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde dünyaya geldi. Kırım Tatarı kökenli bir ailenin çocuğuydu. Ailesi, o henüz iki yaşındayken Türkiye'ye göç etti. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesinde tamamladı. Daha sonra Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu.
1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Üniversite yıllarında Türkiye'nin önemli akademisyenlerinden ders aldı. Halil İnalcık, Şerif Mardin, Mümtaz Soysal ve İlhan Tekeli gibi isimlerin öğrencisi oldu.
AKADEMİK KARİYERİ VE YURT DIŞI ÇALIŞMALARI
Ortaylı, eğitimini yalnızca Türkiye'de sürdürmedi. Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri üzerine öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını ise Chicago Üniversitesi'nde Halil İnalcık ile yaptı. 1974 yılında "Tanzimat sonrası mahallî idareler" başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktor unvanını aldı. 1979 yılında "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla aynı fakültede doçent oldu.
1982 yılında üniversitelere uygulanan siyasi yaptırımlara tepki olarak görevinden ayrıldı. Bu süreçte birçok ülkede akademik faaliyetlerde bulundu. Ders ve konferans verdiği şehirler arasında şunlar yer aldı: Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Cambridge, Oxford
1989 yılında Türkiye'ye dönerek profesör oldu. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İdare Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürüttü.