İlber Ortaylı’nın gençlere tavsiyeleri: Başarılı bir hayat için ne yapmalı?

Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 14:33 Son Güncelleme: 14 Mart 2026 14:41 ahaber.com.tr - Özel Haber

Yaşam tarzı, derin bilgi birikimi, kültüre verdiği önem ve gençlere gösterdiği yol ile hafızalara kazınan Prof. Dr. İlber Ortaylı ardında yalnızca akademik çalışmalar değil, bir hayat anlayışı bıraktı. Türkiye, büyük bir tarih dahisini kaybetti. Disiplinli çalışma ve eğitime değer veren İlber Ortaylı gençlere hangi tavsiyelerde bulunuyordu? İşte tarihi sevdiren adamdan başarılı bir hayat için rehber niteliğinde öğütler…

2019 yılında yayımlanan "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" kitabında Prof. Dr. İlber Ortaylı, hayatın farklı dönemlerinde yapılması gerekenleri anlattı. Ortaylı'ya göre insan hayatı belirli evrelere ayrılır ve her dönemin kendine özgü öğrenme fırsatları vardır. Özellikle gençlik yılları, kültürel birikim ve kişisel gelişim açısından kritik bir dönem olarak görülür.

"Hayatımız temel olarak dörde ayrılır: 12-25 arası, 25-40 arası, 40-55 arası ve 55 sonrası. İyi bir yaşam için, her bir dönemde tamamlamamız gereken bazı işler, edinmemiz gereken bazı alışkanlıklar vardır. Bunlar verimli, güzel bir ömür sürmenin anahtarlarıdır."

BAŞARILI BİR HAYAT İÇİN İLBER ORTAYLI'NIN GENÇLERE TAVSİYELERİ "EN ÖNEMLİ ŞEY HAFIZADIR" Ortaylı, gençlerin bu dönemi yalnızca akademik başarıyla değil; kültür, seyahat ve entelektüel gelişimle değerlendirmesi gerektiğini vurgulamıştır. Sağlıklı bir yaşama da atıfta bulunan tarihçi, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini belirtmiş, yağlı yemeklerin tüketilmemesi ve öğünlerin ölçülü olarak yenmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. "İyi bir yaşam için sigara içiyorsanız bırakın, içki içiyorsanız azaltın. Yağlı yemeklerden tümden vazgeçin. Bir de muhakkak okuyun, hikaye ve romanın dinlendiren ve hafızayı açan gücünü ihmal etmeyin. En önemli şey hafızadır."

YENİ VE FARKLI İNSANLARLA TANIŞIN "Yeni ve farklı ilişkiler kurmaya çalışın. Özellikle okulun dışında, emek isteyen, girişkenlik gerektiren ilişkiler kurduğunuzda, ummadığınız farklı dünyalara girersiniz. Görgünüz artar, bilginiz genişler, bakışınız derinleşir." İlber Ortaylı, insanın kendini geliştirmesinde farklı insanlarla kurulan ilişkilerin büyük rol oynadığını vurguladı. Ona göre birey, kendisine yeni bir bakış açısı kazandıracak kişilerle bir araya geldiğinde yalnızca bilgi edinmez; düşünce dünyasını da genişletir. Farklı çevrelerden insanlarla tanışmak, dilin gelişmesine, görgünün artmasına ve dünyaya daha geniş bir perspektiften bakılmasına katkı sağlar. Ortaylı, özellikle okul dışındaki sosyal çevrelerde kurulan ilişkilerin insanı yeni dünyalarla tanıştırdığını belirterek gençlere girişken olmalarını ve farklı insanlarla tanışmaktan çekinmemelerini önerdi.