Türkiye yasta: Ünlüler İlber Ortaylı’ya veda ediyor! Kardeşinin paylaşımı yürek yaktı

Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 11:41 Son Güncelleme: 14 Mart 2026 11:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden olan İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 78 yaşında aramızdan ayrılan Ortaylı'nın vefatı herkesi sarsarken ünlü isimler, sosyal medyada yas paylaşımları yaparak usta tarihçiye veda etti. Kardeşi Nuriye Ortaylı ise abisinin fotoğrafına düştüğü notla yürekleri dağladı.

Türk tarihçiliğinin dünyaca ünlü ismi, hafızalara kazınan üslubu ve engin bilgisiyle milyonların sevgisini kazanan Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

PAZARTESİ GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK İlber Ortaylı'nın cenaze programı da belli oldu. Sevenleri ve öğrencileri, usta tarihçiye son görevlerini yerine getirmek üzere Pazartesi günü bir araya gelecek. Tarih: Pazartesi Yer: Fatih Camii Vakit: İkindi Namazına Müteakip Defin Yeri: Fatih Camii Haziresi HOCASININ YANINA DEFNEDİLECEK Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın naaşı, "Tarihçilerin Kutbu" olarak anılan ve hocası olan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın kabrinin bulunduğu Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek.

ACI KARDEŞTEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM İlber Ortaylı'nın kaybının ardından en sarsıcı paylaşım kız kardeşi Nuriye Ortaylı'dan geldi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran veda mesajında Nuriye Ortaylı, "Leylak zamanına da az kalmıştı..." ifadelerini kullandı.

SANAT DÜNYASINDAN VEDA MESAJLARI Sinemadan müziğe, tiyatrodan televizyon dünyasına kadar pek çok ünlü isim, usta tarihçinin ardından taziye mesajları yayınladı. Esra Erol "İlber Ortaylı'nın ölüm haberi içime boğazımda düğümlenen ağır bir sızı gibi oturdu. Bazı insanlar vardır... Onların ölümsüz olmasını istersiniz. Hep var olsunlar, hep anlatsınlar, hep öğretsinler. Çünkü bir milletin hafızasını diri tutan nadir insanlardır. Türkiye bugün yalnızca bir insanı değil, bir tarih dehasını, bir kültür hazinesini kaybetti. Çok üzgünüm."