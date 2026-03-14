CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Türkiye yasta: Ünlüler İlber Ortaylı’ya veda ediyor! Kardeşinin paylaşımı yürek yaktı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden olan İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 78 yaşında aramızdan ayrılan Ortaylı'nın vefatı herkesi sarsarken ünlü isimler, sosyal medyada yas paylaşımları yaparak usta tarihçiye veda etti. Kardeşi Nuriye Ortaylı ise abisinin fotoğrafına düştüğü notla yürekleri dağladı.

Türk tarihçiliğinin dünyaca ünlü ismi, hafızalara kazınan üslubu ve engin bilgisiyle milyonların sevgisini kazanan Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

PAZARTESİ GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

İlber Ortaylı'nın cenaze programı da belli oldu. Sevenleri ve öğrencileri, usta tarihçiye son görevlerini yerine getirmek üzere Pazartesi günü bir araya gelecek.

Tarih: Pazartesi

Yer: Fatih Camii

Vakit: İkindi Namazına Müteakip

Defin Yeri: Fatih Camii Haziresi

HOCASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın naaşı, "Tarihçilerin Kutbu" olarak anılan ve hocası olan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın kabrinin bulunduğu Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek.

ACI KARDEŞTEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

İlber Ortaylı'nın kaybının ardından en sarsıcı paylaşım kız kardeşi Nuriye Ortaylı'dan geldi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran veda mesajında Nuriye Ortaylı, "Leylak zamanına da az kalmıştı..." ifadelerini kullandı.

SANAT DÜNYASINDAN VEDA MESAJLARI

Sinemadan müziğe, tiyatrodan televizyon dünyasına kadar pek çok ünlü isim, usta tarihçinin ardından taziye mesajları yayınladı.

Esra Erol

"İlber Ortaylı'nın ölüm haberi içime boğazımda düğümlenen ağır bir sızı gibi oturdu. Bazı insanlar vardır... Onların ölümsüz olmasını istersiniz. Hep var olsunlar, hep anlatsınlar, hep öğretsinler. Çünkü bir milletin hafızasını diri tutan nadir insanlardır. Türkiye bugün yalnızca bir insanı değil, bir tarih dehasını, bir kültür hazinesini kaybetti. Çok üzgünüm."

Erol Evgin

"İlber Ortaylı çok değerli bir tarihçi ve bilim insanıydı. Sözünü hiç esirgemeyen, gerçek bir entellektüeldi. Yaşamın her alanında düşüncelerini özgürce paylaşırdı. Bazen de çok esprili yorumlarıyla bizi hem güldürür hem düşündürürdü. Ortak dostumuz Prof. Dr. Kinyas Kartal'ın evinde bir yemekte İlber Hoca ve Emel Sayın ile buluşmuş tatlı ve derin sohbetinden yararlanmıştık. Daha sonra görüşmek kısmet olmadı. Çok; ama çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun."

Hülya Koçyiğit

"Bazı insanlar vardır; sadece yaşadıkları döneme değil, bir milletin hafızasına iz bırakırlar. İlber Ortaylı hocamız da işte o izi bırakan, bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli ilim insanlarından biriydi.Güler yüzü, bilge tavrıyla, insan sevgisi, ülke sevgisiyle tarihi sadece anlatmadı; sevdirdi, düşündürdü ve anlamlandırdı. Onu dinleyen herkes, geçmişin derin kökleri ile yeniden buluştu. Bilgi ve tecrübeyle dolu değerli hazinesi ile nesillere ışık tuttu.İmza attığı sayısız eser, yetiştirdiği onlarca öğrenci, fikirleri, bıraktığı izler ile kültür hayatımıza büyük bir miras bıraktı.İlber Ortaylı hocamızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Türk kültür ve tarih dünyasına kattıkları asla unutulmayacak. Mekanı cennet olsun."

Celil Nalçakan

"Ah be hocam… Kahvaltı arkadaşım… Nurlar içinde uyu."

Nebahat Çehre

"Bazı insanlar sadece bilgi değil, aynı zamanda bir kültür taşır. Sayın İlber Ortaylı da böyle bir isimdi. Kendisiyle yaptığımız sohbeti ve bıraktığı izleri saygıyla hatırlayacağım…Ülkemizin başı sağ olsun"

Emel Sayın

Aras Bulut İynemli

"Hocaların hocası... Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun"

Ceyda Ateş

Çağla Şıkel

Demet Akalın

Hadise

Hande Erçel

Sibel Can

İlayda Alişan

Kenan Doğulu

Serdar Ortaç

Mobil uygulamalarımızı indirin