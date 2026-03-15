Türk tarihinin pusulası hakikatin yurduna göçtü! İlber Ortaylı ömrünü tarihe adadı

Türk tarihçiliği büyük bir değerini kaybetti. İlber Ortaylı 79 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. Ömrünü ilme ve tarihe adayan Ortaylı, ardında onlarca eser ve binlerce öğrenci bıraktı. Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak başlayan hayat yolculuğu, onu dünyanın en saygın tarihçileri arasına taşıdı. Akademik çalışmaları, kitapları ve yetiştirdiği öğrencilerle Türk tarihçiliğine damga vuran İlber Ortaylı’nın vefatı büyük üzüntü yarattı. İşte usta tarihçinin hayat hikayesi...

İlim dünyasının kandillerinden biri daha sönüp hakikatin asıl yurduna göçtü. Türk tarihçiliğinin en büyük isimlerinden, "Yaşayan Kütüphane" Prof. Dr. İlber Ortaylı, 79 yıllık ömrünün ardından derin bir ilim mirası bırakarak aramızdan ayrıldı. Avusturya'daki bir göçmen kampında başlayan 79 yıllık o büyük yolculuk, Türk milletinin hafızasında silinmez izler bırakarak nihayete erdi.

GÖÇMEN KAMPINDAN İLİM ZİRVESİNE

Tarihler 21 Mayıs 1947'yi gösterdiğinde, II. Dünya Savaşı sonrası Avusturya'da bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Kader, onu daha o günlerde tarihle iç içe geçecek bir yolculuğa hazırlıyordu. Henüz 2 yaşındayken geldiği İstanbul, ileride onun kaderini yazacak; Ankara'daki Etlik İlkokulu'nda başlayan eğitim hayatı, sıradan bir öğrencinin değil, tarihin kapılarını aralayan bir dehanın ayak sesleri olacaktı.

DÜNYANIN DERS DİNLEDİĞİ BİR ANLATICI

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitiren Ortaylı, akademik yolculuğunu Türkiye sınırlarının dışına taşıdı. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde Osmanlı tarihinden modern Türkiye'ye kadar geniş bir yelpazede dersler verdi. O sadece bir tarihçi değil, tarihin tozlu sayfalarını canlandıran bir anlatıcıydı. Konferanslarında öğrencilerine, "Tarih bilmeyen milletin pusulası olmaz" sözleriyle seslenerek binlerce genç dimağın yoluna ışık tuttu.

YAŞAYAN KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR ELÇİSİ

7 yıl boyunca Topkapı Sarayı Müzesi'nin müdürlüğünü yürüterek ecdat mirasına sahip çıktı. Almanca, Rusça, İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere pek çok dile hakimiyetiyle "Yaşayan Kütüphane" unvanını kazandı. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Ortaylı, uluslararası alanda da Rusya Lideri Putin tarafından verilen Puşkin Ödülü ile akademik saygınlığını tescilledi.

BİR KÜTÜPHANE KAPANDI!

"Fatih Sultan Mehmed", "Avrupa ve Biz", "Son İmparatorluk Osmanlı" gibi başucu eserleriyle ilim dünyasına yön veren İlber Ortaylı, arkasında silinmez bir isim ve dev bir miras bıraktı. Bir âlimin vefatı sadece bir insanın ölümü değil, bazen bir kütüphanenin kapanmasıdır. Hayatını tarihe adayan İlber Ortaylı, yazdığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle nesilden nesile yaşamaya, Türk tarihinin pusulası olmaya devam edecek.