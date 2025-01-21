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Hakkari'de başıboş köpekler öğrencilere saldırdı! Dehşet anları kamerada

Son dönemlerden artan başıboş köpek dehşetine bir yenisi daha eklendi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz hafta okul döneminde öğrencilere saldıran sürü halindeki köpeklerin dehşeti yaşattığı anlar ortaya çıktı. Korku dolu anlar anbean bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 01:22
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SOKAK KÖPEĞİ DEHŞETİ KAMERADA!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz hafta okul döneminde öğrencilere saldıran sürü halindeki köpekler cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER ÖĞRENCİLERE SALDIRDI!

ÖĞRENLERİN DEHŞETE DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz hafta ilçede okul döneminde yaşandı. Güngör Mahallesi'nde öğrencilerin bir arazide yürüdükleri sırada önlerine sürü halinde başıboş köpekler çıktı.

Köpeklerin kendilerine doğru geldiğini gören öğrenciler panikle sağa sola giderken, o anları ise bir vatandaş saniye saniye kayıt altına aldı.

7 YAŞINDAKİ ESLEM HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yaşanan olay üzerine karne gününden bir gün sonra, Yeni Mahallede'ki 7. sınıf öğrencisi Eslem Teker'in başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilçede üzüntü ve korku hakim olmaya başladı.

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