Bel ağrısıyla hastaneye gitmişti engelli kaldı! Doktora milyonluk ceza

İzmir'de, bel ağrısı şikayetiyle Prof. Dr. Kemal Yücesoy’a başvuran Canan Yılmaz’a 9 yıl önce bel fıtığı teşhisi konuldu. Doktor, "Acilen ameliyat olman gerekiyor" diyerek onam almadan hastanın omurgasına 8 vida taktı. Ancak vidaların sinirleri zedelemesi sonucu Yılmaz'a malullük raporu verildi. Yılmaz, doktor hakkında dava açarken, İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un 4 milyon 651 bin TL maddi ve manevi tazminatın 2016 yılından itibaren işleyecek faiziyle ödemesine hükmetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 21.01.2025 07:55 PAYLAŞ ABONE OL

İzmir'de yaşayan Canan Yılmaz (38), bel ağrısı şikayetiyle 2016 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy'a muayene oldu. Yücesoy, yapılan kontroller sonucu Yılmaz'a bel fıtığı teşhisi koyup, iddiaya göre henüz 29 yaşındaki hastasına biran önce ameliyat olması gerektiğini aksi takdirde dışkısını bile tutamayacak duruma geleceği söyledi. Bu durumdan korkan Yılmaz, ameliyat olmaya ikna oldu. Canan Yılmaz herhangi bir ilaç veya fizik tedavi önerilmeden bir hafta sonra özel hastanede ameliyata alındı.

Sakat bırakan profesöre milyonluk tazminat! İZNİ OLMADAN 8 VİDA! Ancak, ameliyattan çıktıktan sonra ağrı problemleri daha çok arttı. Prof. Dr. Yücecoy ise ameliyattan sonra ağrıların normal olduğunu bol bol yüzmesi gerektiğini söyledi. Ağrıları giderek şiddetlenen ve bir süre sonra Yücesoy'a da ulaşamayan Yılmaz, farklı doktorlara gitmeye başladı. Bu doktorlardan birinin, "Bu yaşta bu vidaların sende ne işi var?" demesi üzerine, Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un kendisinden onam almadan omurgasına 8 vida çaktığı ve bu vidalarında sinirlere temas ettiği belirlendi.