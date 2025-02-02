Gaziantep'te otobanda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü

Gaziantep'te otobanda yaşanan kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken araçlardan alevler yükseldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesinin Başpınar mevkisinde meydana gelen olayda, plakaları ve sürücülerin isimleri henüz bilinmeyen bir tır, otobüs ve otomobil çarpıştı.

OTOBANDAN ALEVLER YÜKSELDİ!

Araçlardan alevlerin yükseldiği kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolunun Adana-Nurdağı istikameti trafiğe kapatıldı.