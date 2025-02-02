Haberler Tıkla Haberleri Gaziantep'te otobanda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü

Gaziantep'te otobanda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü

Gaziantep'te akşam saatlerinde otobanda tır ve otomobilin çarpışması sonucu yol savaş alanına döndü. Alevlerin yükseldiği kazada olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.02.2025 01:00 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 01:09
ABONE OL
OTOBANDAN ALEVLER YÜKSELDİ!

Gaziantep'te otobanda yaşanan kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken araçlardan alevler yükseldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesinin Başpınar mevkisinde meydana gelen olayda, plakaları ve sürücülerin isimleri henüz bilinmeyen bir tır, otobüs ve otomobil çarpıştı.

OTOBANDAN ALEVLER YÜKSELDİ!

Araçlardan alevlerin yükseldiği kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolunun Adana-Nurdağı istikameti trafiğe kapatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA