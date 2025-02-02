Galatasaray’dan sürpriz sağ bek hamlesi!

Galatasaray ara transfer döneminde tam gaz çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu ve İtalyan devi Milan'dan dünya yıldızı Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. Cimbom transfer dönemi sona ermeden birkaç takviye daha yapmayı planlıyor.
SAĞ BEKE SÜRPRİZ ADAY
Galatasaray, sağ bek pozisyonu için sürpriz bir adayla ilgileniyor.
Sarı-kırmızılıların Verona forması giyen Jackson Tchatchoua'yı transfer etmek için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı öne sürülüyordu.
10 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Di Marzio'nun haberine göre, Verona'nın 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu için 10 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü.
İSTATİSTİKLERİ
Verona formasıyla 22 resmi maça çıkan Kamerunlu oyuncu, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 2 asistlik katkı verdi.