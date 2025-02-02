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Galatasaray'dan sürpriz sağ bek hamlesi!

Galatasaray'da ara transfer döneminde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip sağ bek pozisyonu için sürpriz bir isimle ilgileniyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.02.2025 17:49 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 18:25
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Galatasaray’dan sürpriz sağ bek hamlesi!

Galatasaray ara transfer döneminde tam gaz çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray transferde tam gaz | Fotoğraf: AAGalatasaray transferde tam gaz | Fotoğraf: AA

Sarı-kırmızılı ekip Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu ve İtalyan devi Milan'dan dünya yıldızı Alvaro Morata'yı kadrosuna kattı. Cimbom transfer dönemi sona ermeden birkaç takviye daha yapmayı planlıyor.

Jackson Tchatchoua | Fotoğraf: APJackson Tchatchoua | Fotoğraf: AP

SAĞ BEKE SÜRPRİZ ADAY

Galatasaray, sağ bek pozisyonu için sürpriz bir adayla ilgileniyor.

Jackson Tchatchoua | Fotoğraf: APJackson Tchatchoua | Fotoğraf: AP

Sarı-kırmızılıların Verona forması giyen Jackson Tchatchoua'yı transfer etmek için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladığı öne sürülüyordu.

Jackson Tchatchoua | Fotoğraf: APJackson Tchatchoua | Fotoğraf: AP

10 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Di Marzio'nun haberine göre, Verona'nın 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu için 10 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü.

Jackson Tchatchoua | Fotoğraf: APJackson Tchatchoua | Fotoğraf: AP

İSTATİSTİKLERİ

Verona formasıyla 22 resmi maça çıkan Kamerunlu oyuncu, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 2 asistlik katkı verdi.

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