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Bahçelievler'de 6 katlı binada panik! Bina sallandı apar topar tahliye edildi

İstanbul Bahçelievler'de binanın sallandığı ve kolonların çatladığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Tabanında çökme oluşan binadaki vatandaşlar bölgeye gelen ekipler tarafından tahliye edilirken binayla ilgili kararın, yapılacak detaylı testlerin ardından verileceği belirtildi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 23:29 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 23:53
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Bahçelievler’de 6 katlı binada panik! Bina sallandı apar topar tahliye edildi

İstanbul Bahçelievler'de kolonlarında çatlaklar oluşan 6 katlı bina belediye ekiplerince boşaltıldı.

BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKME TEHLİKESİ OLAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ!

Bahçelievler'de Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'taki 6 katlı binanın sakinleri, kolonlarda çatlaklar oluştuğu, binanın sallandığı ve tabanında çökme olduğu gerekçesiyle belediyeye ihbarda bulundu.

Bunun üzerine adrese Bahçelievler Belediyesi zabıtası ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, yaptıkları ön inceleme sonrası binanın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

İstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi | Fotoğraf-AAİstanbul'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi | Fotoğraf-AA

TESTLER SONRASI KARAR VERİLECEK

Apartmandaki 8 daireden 7'sinde ikamet eden ailelerin geceyi akrabalarında geçireceği, bir ailenin ise belediye tarafından otele yerleştirileceği öğrenildi.

1986 yılında inşa edilen binayla ilgili kararın, yapılacak detaylı testlerin ardından verileceği belirtildi.

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