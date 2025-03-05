Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin yargılandığı davada ara karar verildi!

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun, ucuza araç sattıklarını söyleyerek mağdurları "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdığı öne sürüldü. İddianamede Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütü içerisinde aktif rol aldığı, Bahar Candan'ın örgütün finansal işlemlerinde yer aldığı, Nihal Candan'ın ise mağdurların kandırılmasına yardımcı olduğu iddia edildi. Sanıklardan Bahar Candan'ın 44 yıla, Nihal Candan'ın ise 24 yıla kadar hapsi isteniyor.
"BENİ DÖVDÜLER, TEHDİT ETTİLER"
Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tanık olarak dinlenen Ebubekir Güzeller, Bahar Candan ile sosyal medya hesapları aracılığıyla tanıştığını belirtti. Güzeller, "Bahar Candan'ın Instagram hesabını kurtardım ve arkadaş olarak görüşmeye devam ettik. Bir gün bir restoranda yemek yerken, bu davada yargılanan Onur Apaydın ile karşılaştık. Aralarındaki diyaloglar bana garip geldiği için mekândan ayrıldım. Sonrasında Onur Apaydın, Nihal Candan adına açılan sahte hesapları kapatmamı istedi ve bunun için bana 10 bin TL ödedi" dedi.
Güzeller, ilerleyen süreçte Onur Apaydın tarafından sahte hesapları açan kişi olarak suçlandığını ve Esenyurt'ta bir apartmanda zorla alıkonulduğunu belirtterek, "Onur Apaydın, bana 5 dakika süre verdi. Suçsuz olduğumu söyledim ancak beni tokatladı. Daha sonra adamları beni duşa sokarak ıslattı ve iki saat boyunca darp ettiler. Polis sireni sesleri duyulunca serbest bıraktılar. Şikayetçi olmamam için tehdit edildim" dedi.
"HERKESTEN PARA İSTERDİ"
Mahkeme başkanının Bahar Candan'ın Onur Apaydın'dan para isteyip istemediği sorusuna tanık Güzeller, "Bahar, genel olarak herkesten para isterdi. Yeni tanıştığı kişilerden bile para istemekten çekinmezdi" şeklinde yanıt verdi.
Tutuklu sanıklardan Onur Apaydın ise SEGBİS aracılığıyla bağlandığı duruşmada tanık ifadelerini kabul etmediğini söyledi.
MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI
Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.
İDDİANAMEDEN: CANDAN KARDEŞLER ÖRGÜT İÇİNDE AKTİF ROL ALDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki-şüpheli ve 21 sanık yer aldı. İddianameye göre, suç örgütünün liderleri Onur Apaydın ve İlker Oflu, vatandaşları "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdı. Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütüyle organik bağlarının olduğu belirtilirken, Bahar Candan'ın örgütün finansal işlemlerinde aktif rol aldığı, Nihal Candan'ın ise mağdurların dolandırılmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.
İddianamede, Candan kardeşlerin televizyon programları ve sosyal medya üzerinden kazandıkları şöhretlerini kullanarak dolandırıcılık eylemlerine mağdurları ikna etmek için özel toplantılara katıldığı bilgisi yer aldı. Bahar Candan'ın suç örgütünün "gizli muhasebecisi" olarak faaliyet gösterdiği öne sürüldü.
CANDAN KARDEŞLERE 44 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Savcılık, Bahar Candan için "suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise iki kez 12 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası talep etti. Nihal Candan için ise toplamda 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.
Bahar Candan, 20 Eylül 2024'te görülen duruşmada tahliye edilirken, Nihal Candan ve diğer sanıkların tutukluluk halleri devam ediyor.