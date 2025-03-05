Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin yargılandığı davada ara karar verildi!

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun, ucuza araç sattıklarını söyleyerek mağdurları "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdığı öne sürüldü. İddianamede Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütü içerisinde aktif rol aldığı, Bahar Candan'ın örgütün finansal işlemlerinde yer aldığı, Nihal Candan'ın ise mağdurların kandırılmasına yardımcı olduğu iddia edildi. Sanıklardan Bahar Candan'ın 44 yıla, Nihal Candan'ın ise 24 yıla kadar hapsi isteniyor.

"BENİ DÖVDÜLER, TEHDİT ETTİLER"

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tanık olarak dinlenen Ebubekir Güzeller, Bahar Candan ile sosyal medya hesapları aracılığıyla tanıştığını belirtti. Güzeller, "Bahar Candan'ın Instagram hesabını kurtardım ve arkadaş olarak görüşmeye devam ettik. Bir gün bir restoranda yemek yerken, bu davada yargılanan Onur Apaydın ile karşılaştık. Aralarındaki diyaloglar bana garip geldiği için mekândan ayrıldım. Sonrasında Onur Apaydın, Nihal Candan adına açılan sahte hesapları kapatmamı istedi ve bunun için bana 10 bin TL ödedi" dedi.

Güzeller, ilerleyen süreçte Onur Apaydın tarafından sahte hesapları açan kişi olarak suçlandığını ve Esenyurt'ta bir apartmanda zorla alıkonulduğunu belirtterek, "Onur Apaydın, bana 5 dakika süre verdi. Suçsuz olduğumu söyledim ancak beni tokatladı. Daha sonra adamları beni duşa sokarak ıslattı ve iki saat boyunca darp ettiler. Polis sireni sesleri duyulunca serbest bıraktılar. Şikayetçi olmamam için tehdit edildim" dedi.