Esenyurt’ta 26 katlı binada yangın paniği!

Esenyurt'ta 26 katlı binanın 10. katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir sitede çıktı. Sitenin 10'uncu katında bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrasında site sakinleri panikle dışarı çıktı.

YARALANAN YOK

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.