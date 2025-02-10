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Afyonkarahisar'da fabrika yangını!

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun yangın noktasından detayları aktardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.02.2025 21:09 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 21:31
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Afyonkarahisar’da fabrika yangını!

Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

AFYONKARAHİSAR'DA FABRİKA YANGINI!

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 toma ile müdahale ediliyor.

"PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR"

Ata Gündüz Kurşun: Akşam saatlerinde başladı yangın. Orman ürünleri deposu burası. henüz bilinmiyor neden çıktı. Sadece itfaiye ekipleri değil, Afyonkarahisar Orman İlletme Müdürlüğüne ait arazözlerde devreye girdi. Çok geniş bir alanı kapsamış durumda. Belki de 2 bin 3 bin metrekarelik alanı kaplamış durumda. Zaman zamanda irili ufaklı patlama sesleri geliyor kulağımıza. Alevler gökyüzünü aydınlatıyor. Bu patlamaların sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bulunduğumuz bölgeye kimsenin girilmesine izin verilmiyor.

Her taraf cayır cayır yanıyor. Rüzgar da oldukça etkili, rüzgarın da yangının hızlanmasına yayılmasına etki ettiğini söylemem mümkün. Alevlerin sıcaklığı yüzümüze yüzüme vuruyor. Ahşap malzemeler çok, orman ürünleri tesisi burası, içten içe yanıyor yanmaya devam ediyor. Hemen arkada da plastik illetme tesisinin olduğunu söyledi. İnşallah o fabrikaya da sıçramaz. Anladığımız kadarıyla itfaiye ekipleri sadece su değil özel bir solüsyon da kullanarak müdahale ediyor. Her taraftan yangına müdahale var.

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