Afyonkarahisar’da fabrika yangını!

Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 toma ile müdahale ediliyor.

"PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR"

Ata Gündüz Kurşun: Akşam saatlerinde başladı yangın. Orman ürünleri deposu burası. henüz bilinmiyor neden çıktı. Sadece itfaiye ekipleri değil, Afyonkarahisar Orman İlletme Müdürlüğüne ait arazözlerde devreye girdi. Çok geniş bir alanı kapsamış durumda. Belki de 2 bin 3 bin metrekarelik alanı kaplamış durumda. Zaman zamanda irili ufaklı patlama sesleri geliyor kulağımıza. Alevler gökyüzünü aydınlatıyor. Bu patlamaların sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bulunduğumuz bölgeye kimsenin girilmesine izin verilmiyor.