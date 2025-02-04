Ege Denizi’ndeki depremler Türkiye’yi etkiler mi? Nacir Görür 2 ilimizi işaret etti: Tehdit altına girebilir

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda yaşanan peş peşe depremler Türkiye'de de tedirginliğe neden oldu. Depremler yaşanmaya devam ederken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bu depremlere ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Görür, Türkiye sınırlarına doğru normal atımlı bir fay gelişimi ve yırtılma olması durumunda Aydın ile Muğla illerimizin tehlikeye girebileceğini işaret ederek "Tsunami olabilir. Belli ölçüde yıkım olabilir. Onun için biraz dikkatli olmak gerekir" dedi.