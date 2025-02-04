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Ege Denizi'ndeki depremler Türkiye'yi etkiler mi? Nacir Görür 2 ilimizi işaret etti: Tehdit altına girebilir

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda yaşanan peş peşe depremler Türkiye'de de tedirginliğe neden oldu. Depremler yaşanmaya devam ederken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bu depremlere ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Görür, Türkiye sınırlarına doğru normal atımlı bir fay gelişimi ve yırtılma olması durumunda Aydın ile Muğla illerimizin tehlikeye girebileceğini işaret ederek "Tsunami olabilir. Belli ölçüde yıkım olabilir. Onun için biraz dikkatli olmak gerekir" dedi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 21:40 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:40
Ege Denizi’ndeki depremler Türkiye’yi etkiler mi? Nacir Görür 2 ilimizi işaret etti: Tehdit altına girebilir

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Santorini adası çevresinde ard arda meydana gelen depremlerle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uyarılarda bulunarak 2 ilimizi işaret etti.

Ege Denizi’ndeki depremler Türkiye’yi etkiler mi? Nacir Görür 2 ilimizi işaret etti: Tehdit altına girebilir

Ege Denizi'ndeki Santorini adası çevresinde son günlerde ard arda meydana gelen depremler Türkiye'nin Ege kıyılarındaki kentlerinde korkuya sebep oldu.

Ege Denizi’ndeki depremler Türkiye’yi etkiler mi? Nacir Görür 2 ilimizi işaret etti: Tehdit altına girebilir

TSUNAMİYE DİKKAT! "BELLİ ÖLÇÜDE YIKIMA NEDEN OLABİLİR"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, meydana gelen depremler hakkında Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yaşayanlara uyarılarda bulunarak tsunami riskine dikkat çekti. Bu depremleri daha önceden sıklaşabileceğini öngördüğünü söyleyen Görür, şöyle devam etti:

Ege Denizi’ndeki depremler Türkiye’yi etkiler mi? Nacir Görür 2 ilimizi işaret etti: Tehdit altına girebilir

Ben ilk twit attğım zaman Santorini'de depremler başlamıştı. Bu depremlerin daha sıklaşacağını, sıklaşabileceğini öngördüm. Düşünmediğimiz şekilde gelişirse Türkiye'nin Ege kıyılarının zarar görebileceği konusunda da halkı uyardım. Halen de bu uyarıyı yapıyorum. Santorini'de olan depremler daha büyük bir depreme neden olur ve Türkiye kıyılarına yakınlaşırsa hem tsunami hem de güney alanlarımızda özellikle Aydın ile Muğla arasında belli ölçüde yıkıma neden olabilir. Bu bakımdan yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin dikkatli olması gerektiğini söylüyorum.

Ege Denizi’ndeki depremler Türkiye’yi etkiler mi? Nacir Görür 2 ilimizi işaret etti: Tehdit altına girebilir

DEPREMLERİ ETKİLEYEN NEDİR?

Depremlerin oluşumunu anlatan Prof. Dr. Görür, "Şimdi bu depremlerin oluş mekanizması, Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalıp tüketilmesi ile olur. Afrika levhası Anadolu levhasının altına Helen - Kıbrıs yayı boyunca dalıp, tüketiliyor. Helen - Kıbrıs yayı bir dalma-batma zonu. Dolayısıyla Afrika levhası da Anadolu levhasının altına bu dalma-batma zonu nedeniyle dalıp, tüketiliyor." dedi ve sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

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