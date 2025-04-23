Haberler Tıkla Haberleri Depreme teknede yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada: Denizin içi sanki kaynıyor

Depreme teknede yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada: Denizin içi sanki kaynıyor

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki deprem kentin birçok noktasında hissedildi. Deprem anında Küçükçekmece açıklarında teknede yakalanan bir grup arkadaş ise o anları kayda aldı. Sudaki değişimin dikkat çektiği anlarda deprem anını anlatan kadın, "Marmara açıklarında bir gürültü koptu. Şu an gördüğümüz gibi her tarafımızda su kabarcıkları oluştu. Denizin içi sanki kaynıyor. Marmara açıkları bildiğiniz kütürdedi" dedi. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2025 18:44 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 19:02
ABONE OL
DENİZİN İÇİ SANKİ KAYNIYOR

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depreme Küçükçekmece açıklarında teknede yakalanan bir grup arkadaş, sudaki değişimi kayda aldı.

DEPREME DENİZDE YAKALANDILAR

DEPREME DENİZDE YAKALANDILAR

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi bazı vatandaşlar evlerinde bazıları sokaklarda bazıları ise AVM'lerde yaşadı. Bir arkadaş grubu ise sarsıntıya tekneyle açıldıkları Küçükçekmece açıklarında yakalandı.

"ALTIMIZDA BİR GÜRÜLTÜ KOPTU DENİZİN İÇİ KAYNIYOR"

6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sudaki kabarcıklar ise kameraya yansıdı. O anları kayda alan kadın ise, "Küçükçekmece açıklarındayız. Az önce altımızda bir gürültü koptu. Bildiğiniz tekne sallandı. Şu an gördüğümüz gibi her tarafımızda su kabarcıkları oluştu. Biz bunu denizde hissettik. Denizin içi sanki kaynıyor. Marmara açıkları bildiğiniz kütürdedi" diye konuştu.

İstanbul’da 6,2’lik depremİstanbul’da 6,2’lik deprem İSTANBUL'DA 6,2'LİK DEPREM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA