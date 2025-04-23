Telefonda deprem bildirimi nasıl açılır? iOS ve Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? İşte aktif etme yolları...

A Haber Foto Arşiv

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Google tarafından geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi, akıllı telefonların hareket sensörlerini kullanarak dünya çapında bir sismik algılama ağı oluşturuyor. Bu sistem, bir deprem meydana geldiğinde kullanıcıların merkez üssüne olan uzaklığına göre saniyeler öncesinden bildirim gönderiyor. Yani kullanıcı ne kadar uzaktaysa, uyarı alma süresi de o kadar uzun oluyor.

Uyarı sisteminin çalışabilmesi için Android telefonlarda "Deprem uyarıları" özelliğinin açık olması ve hassas konum izninin verilmiş olması gerekiyor. Bu sayede sistem, kullanıcının tam konumunu tespit ederek güvenli bir şekilde bilgilendirme yapabiliyor.