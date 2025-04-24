İstanbul’da 6,2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşı sokağa döken 13 saniye | Uzmanlar ne diyor?

İstanbul'daki deprem fırtınası halkı sokağa döktü. Vatandaşlar, evlerini terk ederek, park, millet bahçeleri, meydan ve sahilleri doldurdu. Yiyecek ve içeceklerini alarak geç saatlere kadar artçıların geçmesini bekledi.

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem büyük paniğe neden oldu (AA)

6,2'lik İstanbul depremi hakkında uzmanlardan farklı görüşler geldi (Ekran görüntüsü)

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar bu deprem konusunda bir görüş birliğine varmış değiller. Bundan sonrasında ne olabileceğine ilişkin farklı düşünceler var. Prof. Dr. Naci Görür'e göre bu deprem daha büyük bir depremin işareti. Görür, "Marmara'yı vuracak depremler 7'nin üzerinde olacak" dedi.

Prof. Dr. Osman Bektaş ise "Panik yok. Daha büyük deprem olmaz." açıklamasında bulunarak daha sakin yaklaşılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Ziyadin Çakır daha farklı yaklaşarak "Büyük depremi öne çekti" ifadelerini kullandı. 6,2'lik deprem Marmara Denizi'nde beklenen İstanbul depremi süresini kısalttığını ve tehlikenin daha da büyüğünü dile getirdi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise diğer uzmanların aksine daha farklı bir açıklama yaptı. Üşümezsoy, "Artık Marmara'da deprem riski kalmadı" dedi. 6,2'lik depremle birlikte Marmara'daki kırılma sürecinin tamamlandığını belirtti.