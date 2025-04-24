İstanbul’da 6,2 büyüklüğünde deprem! Vatandaşı sokağa döken 13 saniye | Uzmanlar ne diyor?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Deprem çevre illerden de hissedilirken 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı 13 saniye sürdü.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
AFAD'ın verilerine göre 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen 180'den fazla artçı sarsıntının 7'si 4 ve üzeri büyüklükte.
HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ
İstanbul'daki deprem fırtınası halkı sokağa döktü. Vatandaşlar, evlerini terk ederek, park, millet bahçeleri, meydan ve sahilleri doldurdu. Yiyecek ve içeceklerini alarak geç saatlere kadar artçıların geçmesini bekledi.
UZMANLAR NE DİYOR?
Uzmanlar bu deprem konusunda bir görüş birliğine varmış değiller. Bundan sonrasında ne olabileceğine ilişkin farklı düşünceler var. Prof. Dr. Naci Görür'e göre bu deprem daha büyük bir depremin işareti. Görür, "Marmara'yı vuracak depremler 7'nin üzerinde olacak" dedi.
Prof. Dr. Osman Bektaş ise "Panik yok. Daha büyük deprem olmaz." açıklamasında bulunarak daha sakin yaklaşılması gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Ziyadin Çakır daha farklı yaklaşarak "Büyük depremi öne çekti" ifadelerini kullandı. 6,2'lik deprem Marmara Denizi'nde beklenen İstanbul depremi süresini kısalttığını ve tehlikenin daha da büyüğünü dile getirdi.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise diğer uzmanların aksine daha farklı bir açıklama yaptı. Üşümezsoy, "Artık Marmara'da deprem riski kalmadı" dedi. 6,2'lik depremle birlikte Marmara'daki kırılma sürecinin tamamlandığını belirtti.
Bilim insanlarının farklı açıklamaları kafa karışıklığına yol açarken, konu A Haber ve atv ekranlarında da masaya yatırıldı.
"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENİYOR"
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Sismik boşluk olan bölgede zaten büyük bir deprem bekleniyor. Bunlar onların belirteçleri. Olması gereken aktivitenin içerisinde. Hiç olmaz olmaz deprem olur diye bir şey yok. Bazen orta büyüklükteki depremler de ona öncelik edebilir. Bundan sonra daha büyük bir depremin geleceğini söylemekte çok zor. Dünyada bunu kimse tahmin edemez. İzleyeceğiz." dedi.
O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ
Ersoy, Silivri açıklarının ve İzmit Körfezi'nin çıkışını işaret ederek, "Bu bölgede deprem olabilir. Burası bir deprem olmadı." şeklinde konuştu.
"BU BEKLENEN DEPREM DEĞİL"
Ünlü Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programına konuk olarak merak edilen soruları yanıtladı.
İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki 6.2 büyüklüğündeki depremin beklenen Büyük İstanbul depreminin olmadığını belirtti.
İSTANBULLULARA ÖNEMLİ UYARI
Moriwaki İstanbullular için önemli uyarılarda bulunarak depremin hızı ve zeminin türünün doğrudan ilgili olduğunu belirterek "İstanbul ve Türkiye'de yüzde 50'den fazla kaçak yapılar var. 2000'den sonraki yönetimde birçok binada zemin etütü yapılması gerekiyor. Zemine sondaj yapılarak toprağın türü belirlenmeli ve zemin kötüyse iyileştirme yapılsın, zemin iyiyse bina yapılabilir. Özellikle yumuşak zeminden uzak durulmalıdır. Zemin iyi olduğunda deprem hızlı gider ve sarsıntı fazla olmaz. Yumuşak zeminde ise deprem aniden yavaşlar ve sağlam şekilde hissedilir. Örnek olarak da Gölcük, Değirmendere ve Çınarcık arasındaki fay hattı verilebilir." ifadelerini kullandı.
"MARMARA'DA RİSK DEVAM EDİYOR"
İstanbul'da meydana gelen en yüksek 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan Moriwaki, deprem riskinin Marmara ve Silivri ilçesinde devam ettiğini ifade etti. Japon deprem uzmanı birçok ilçeye dikkat çekerek "Avrupa Yakası'nda Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy, Atatürk Havalimanı'nın sahil kısmı, Ataköy Anadolu Yakası'nda ise Pendik, Tuzla, Kartal'ın sahil kısmı riski ilçeler oluşturuyor." dedi.
BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?
Silivri'de artçıların devam etmesiyle vatandaşların en çok merak ettiği soru "Büyük İstanbul depremi mi oluyor?" Yoshinori Moriwaki İstanbul için beklenen büyük depremin ne zaman olacağına yönelik şu açıklamalarda bulundu:
"Depremin ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil. Silivri'deki bu hareketlilik ana bir deprem değilse artçı depremler birkaç gün sürebilir ve bu konuda dikkatli olmakta fayda var."
"YAKLAŞIK 10 KM'LİK BİR KISMI KIRILDI."
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise "Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşen bir deprem bu. Yani beklenen İstanbul depreminin fay parçası aslında bu. Şu an belirli bir kısmı kırıldı. Yaklaşık 10 km'lik bir kısmı kırıldı." ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN ŞEKİLDE KIRILMAYABİLİR"
Bu depremin ne anlama geldiğine ilişkin de konuşan Sözbilir, "Şu an bu parçanın tümünün kırılmadığı anlaşılıyor. Fayın gerçek uzunluğu 90 km'yi buluyor. Burada belli bir yerindeyiz ve belli bir parçasındayız. Bu fay kırıkları bir birini tetikleyecek şekilde devam edebilir. Fayın büyüklüğü ve parça parça parça kırılması bütün şekilde kırılmayacağı anlamına da gelebilir " dedi.
Sözbilir konuşmasının devamında şunları söyledi:
Bilimsel anlamda bu fayın aktivitesinin sürdüğünü söylüyor Kumburgaz segmenti üzerinde bütün bilim insanların beklediği depremler burada şu anda kendini hatırlatıyor. Bilim insanların beklediği deprem 7,4'e kadar çıkacak. Büyük İstanbul Depremi ya da Büyüm Marmara Depremi deniyor ona o deprem değil bu.
"CİDDİ BİR SİSMİK BOŞLUĞUN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süha Özden ise şunları söyledi:
Şu anki depremin olduğu yer ile daha doğudaki kalan hemen İstanbul'un güneyindeki kısım arasında ciddi bir sismik boşluğun olduğunu görüyoruz. Buranın yaklaşık 150-200 yılda bir kırılması gerekir ve 7'den büyük depremle yıkılması gerekir. Bugünkü deprem o bizim beklediğimiz büyük depremi karşılamıyor.