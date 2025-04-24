Deprem anında otomobilin üstüne atladı! O anları anlattı: Uyuyordum havada uyandım

Kızılaslan, "Kendimi yere attım. Komşular yardım etti. Düştükten sonra ayağımın kırıldığını düşündüler ama ayağım zaten kırıktı. Evde annemin olduğunu da bilmiyordum uyuduğum için. Kaçamayınca arabanın üstüne atlamışım. Araba sahibi de yan komşumuz. Onlar da aşağıda oturttular beni. Allah yardımcımız olsun. Çok kötüydü bizim için" ifadelerini kullandı.

Deprem sırasında camdan aşağı atladı (DHA)

'PANİK HALİNDE HER ŞEYİ YAPABİLİR'

Kızılaslan, "Hep Hatay depreminden örnek vererek korkuttular bizi. Biz Kahramanmaraş depremini yaşamadık ama bütün akrabalarımız orada depremi yaşadı. Onlardan dolayı kötü tecrübelerimiz oldu. Evimiz çok eski. İnsanların el ele verip artık kentsel dönüşme yardım etmeleri lazım. Hepsi moloz yığını. Beş katlı mezarlık. Büyük İstanbul depremi olsaydı ve ben atlasaydım kahraman ilan edilirdim. Çok ciddi bir durum. Gerçekten depremi yaşayan insanlar ne kadar anlayışla karşıladığını yazıyorlar. Panik halinde her şeyi yapabilir diye. Burası İstanbul, mahallede bir tane bina yıkılsa mahalle kapanır zaten. Yardımımıza kim koşacak? Anca millet kendi kendine yetebilir. Bizim mahallede iki tane bina durduk yere yıkıldı. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

Deprem sırasında camdan aşağı atladı (DHA)

Deprem sırasında camdan aşağı atladı (DHA)