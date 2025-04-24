Deprem anında otomobilin üstüne atladı!

İstanbul'da dün (23 Nisan Çarşamba) saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem sırasında Zeytinburnu'nda evinin penceresinden arabanın üstüne atlayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan o anları anlattı. Kızılaslan, "Biz Kahramanmaraşlıyız. Biz zamanında çok kötü şeyler yaşamıştık. Ayağım kırık kapıya doğru yöneldim. Ayağımın üstüne basamadım. Çok korktum. O anki panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Havada uyandım ben. Camı açtığımı falan hatırlamıyorum. O ana dair sadece düştüğümü hatırlıyorum" dedi.