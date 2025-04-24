24 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Deprem anında otomobilin üstüne atladı!
Deprem anında otomobilin üstüne atladı!

Deprem anında otomobilin üstüne atladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.04.2025 13:47
İstanbul'da dün (23 Nisan Çarşamba) saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem sırasında Zeytinburnu'nda evinin penceresinden arabanın üstüne atlayan 17 yaşındaki Mahmut Ali Kızılaslan o anları anlattı. Kızılaslan, "Biz Kahramanmaraşlıyız. Biz zamanında çok kötü şeyler yaşamıştık. Ayağım kırık kapıya doğru yöneldim. Ayağımın üstüne basamadım. Çok korktum. O anki panikle camı açtım ama elimin cama gittiğini falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Havada uyandım ben. Camı açtığımı falan hatırlamıyorum. O ana dair sadece düştüğümü hatırlıyorum" dedi.
Deprem anında otomobilin üstüne atladı!
Paramparça edip böyle yediler!
Paramparça edip böyle yediler!
Deprem anında otomobilin üstüne atladı!
Deprem anında otomobilin üstüne atladı!
Kalkan ağına el konuldu
Kalkan ağına el konuldu
Tropikal Koi Parkı açıldı
Tropikal Koi Parkı açıldı
Tüyler ürperten bağ: Yerini tam söylemem
Tüyler ürperten bağ: Yerini tam söylemem
Bandırma’da operasyonda kalaşnikof ele geçirildi
Bandırma'da operasyonda kalaşnikof ele geçirildi
Artçı depremler doğuya kayıyor
"Artçı depremler doğuya kayıyor"
Beklenen depremin enerjisini almadı
"Beklenen depremin enerjisini almadı"
Çatı kenarında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Çatı kenarında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Turfanda patateste hasat başladı
Turfanda patateste hasat başladı
Sağlık çalışanları depremde bebeklerin yanından ayrılmadı
Sağlık çalışanları depremde bebeklerin yanından ayrılmadı
Ümraniye’de trafikte dehşet
Ümraniye’de trafikte dehşet
Daha Fazla Video Göster