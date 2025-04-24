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Depreme yemekhanede yakalandılar! Bir işçi bayılırken bir kişi yemek yemeye devam etti

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme Gaziosmanpaşa'daki iş yerinin yemekhanesinde yakalanan işçiler panik yaşadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 24.04.2025 13:55 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 14:26
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Depreme yemekhanede yakalandılar! Bir işçi bayılırken bir kişi yemek yemeye devam etti
DEPREME YAKALANDILAR! BİR İŞÇİ BAYILDI DİĞERİ YEMEK YEDİ

İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme Gaziosmanpaşa'daki iş yerinin yemekhanesinde yakalanan işçiler panik yaşarken bir kişinin baygınlık geçirdiği, bir başka işçinin ise yemek yemeye devam ettiği güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'daki deprem anından görüntü (DHA)İstanbul'daki deprem anından görüntü (DHA)

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme Gaziosmanpaşa'daki bir iş yerinin yemekhanesinde yakalanan işçilerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki deprem anından görüntü (DHA)İstanbul'daki deprem anından görüntü (DHA)

Görüntülerde sarsıntı sırasında içeride bulunan çalışanların panik içinde dışarı kaçtığı, bir çalışanın ise baygınlık geçirdiği anlar yer aldı.

İstanbul'daki deprem anından görüntü (DHA)İstanbul'daki deprem anından görüntü (DHA)

Aynı anda başka bir çalışanın ise soğukkanlılığını koruyarak yerinden kalkmadan yemek yemeye devam ettiği görüldü.

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