Tesla telefon ne zaman çıkacak? Tesla Model Pi özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?

Tesla telefon, SpaceX'in Starlink uydu ağıyla entegre çalışacak şekilde tasarlanıyor. Bu sistem sayesinde cihazın, internet erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde bile bağlantı sunması bekleniyor.
Güneş Enerjisiyle Şarj Özelliği
Cihazda güneş enerjisiyle şarj özelliği bulunacağı ifade ediliyor. Bu, dış mekan kullanımı için alternatif bir enerji kaynağı sunabilir. Şarj verimliliğiyle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Donanım ve Performans
Tesla telefonun iki farklı işlemci seçeneğiyle test edildiği belirtiliyor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ve Apple A17 Bionic. Her iki işlemci de piyasada hâlihazırda kullanılan modeller arasında yer alıyor. İşlemcilerin nihai sürümde hangisinin tercih edileceği kesinleşmiş değil.
Kamera Sistemleri
Cihazda üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera 40 MP, ultra geniş açı kamerası 12 MP ve telefoto kamera 8 MP çözünürlüğe sahip. Optik yakınlaştırma özelliği de olabileceği ifade ediliyor.
Ekran Özellikleri
Tesla telefonun ekran boyutu 6.7 inç, ekran teknolojisi ise OLED. Çözünürlüğünün 1284x2778 piksel civarında olacağı belirtiliyor. Ekranın çizilme ve darbelere karşı dayanıklı malzemelerle üretildiği bildirildi.
Depolama ve Bağlantı Seçenekleri
Cihazda 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı dahili depolama seçeneği bulunuyor. Bağlantı teknolojileri arasında 5G, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.
Batarya Özellikleri
Batarya kapasitesinin en az 5000 mAh olacağı tahmin ediliyor. Güneş enerjisiyle şarj edilebilecek olması, batarya sistemine dair dikkat çeken detaylardan biri. Kablosuz ve hızlı şarj desteği olup olmayacağı henüz netleşmiş değil.
Tasarım ve Renk Seçenekleri
Cihazın, farklı renk seçenekleriyle satışa sunulması planlanıyor. Malzeme kalitesi ve dayanıklılıkla ilgili iddialar bulunmakla birlikte, dış yüzey detayları piyasaya sunulduğunda netleşecek.