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Tesla telefon ne zaman çıkacak? Tesla Model Pi özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?

Tesla, akıllı telefon pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Elon Musk’ın duyurusuyla gündeme gelen Tesla telefon, donanım özellikleri ve bağlantı seçenekleriyle dikkat çekiyor. Henüz piyasaya sürülmeyen cihazın, 2025 yılının ortalarında tanıtılması planlanıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 12:15
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Tesla telefon ne zaman çıkacak? Tesla Model Pi özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?

Tesla telefon, SpaceX'in Starlink uydu ağıyla entegre çalışacak şekilde tasarlanıyor. Bu sistem sayesinde cihazın, internet erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde bile bağlantı sunması bekleniyor.

Güneş Enerjisiyle Şarj Özelliği

Cihazda güneş enerjisiyle şarj özelliği bulunacağı ifade ediliyor. Bu, dış mekan kullanımı için alternatif bir enerji kaynağı sunabilir. Şarj verimliliğiyle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

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Donanım ve Performans

Tesla telefonun iki farklı işlemci seçeneğiyle test edildiği belirtiliyor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ve Apple A17 Bionic. Her iki işlemci de piyasada hâlihazırda kullanılan modeller arasında yer alıyor. İşlemcilerin nihai sürümde hangisinin tercih edileceği kesinleşmiş değil.

Kamera Sistemleri

Cihazda üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera 40 MP, ultra geniş açı kamerası 12 MP ve telefoto kamera 8 MP çözünürlüğe sahip. Optik yakınlaştırma özelliği de olabileceği ifade ediliyor.

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Ekran Özellikleri

Tesla telefonun ekran boyutu 6.7 inç, ekran teknolojisi ise OLED. Çözünürlüğünün 1284x2778 piksel civarında olacağı belirtiliyor. Ekranın çizilme ve darbelere karşı dayanıklı malzemelerle üretildiği bildirildi.

Depolama ve Bağlantı Seçenekleri

Cihazda 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı dahili depolama seçeneği bulunuyor. Bağlantı teknolojileri arasında 5G, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 yer alıyor.

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Batarya Özellikleri

Batarya kapasitesinin en az 5000 mAh olacağı tahmin ediliyor. Güneş enerjisiyle şarj edilebilecek olması, batarya sistemine dair dikkat çeken detaylardan biri. Kablosuz ve hızlı şarj desteği olup olmayacağı henüz netleşmiş değil.

Tasarım ve Renk Seçenekleri

Cihazın, farklı renk seçenekleriyle satışa sunulması planlanıyor. Malzeme kalitesi ve dayanıklılıkla ilgili iddialar bulunmakla birlikte, dış yüzey detayları piyasaya sunulduğunda netleşecek.

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Fiyatlandırma

Fiyat aralığı henüz resmi olarak açıklanmadı. Donanım, depolama ve renk gibi değişkenlerin fiyata doğrudan etki edeceği belirtiliyor.

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