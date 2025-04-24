Tesla telefon ne zaman çıkacak? Tesla Model Pi özellikleri ve fiyatı ne kadar olacak?

Cihazda güneş enerjisiyle şarj özelliği bulunacağı ifade ediliyor. Bu, dış mekan kullanımı için alternatif bir enerji kaynağı sunabilir. Şarj verimliliğiyle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

Tesla telefon, SpaceX 'in Starlink uydu ağıyla entegre çalışacak şekilde tasarlanıyor. Bu sistem sayesinde cihazın, internet erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde bile bağlantı sunması bekleniyor.

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Donanım ve Performans

Tesla telefonun iki farklı işlemci seçeneğiyle test edildiği belirtiliyor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ve Apple A17 Bionic. Her iki işlemci de piyasada hâlihazırda kullanılan modeller arasında yer alıyor. İşlemcilerin nihai sürümde hangisinin tercih edileceği kesinleşmiş değil.

Kamera Sistemleri

Cihazda üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera 40 MP, ultra geniş açı kamerası 12 MP ve telefoto kamera 8 MP çözünürlüğe sahip. Optik yakınlaştırma özelliği de olabileceği ifade ediliyor.