CHP'li Bodrum'un altyapı sorunu isyan ettirdi! İshale hattı patladı ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama sonucu bir sitedeki evleri su bastı, araçların camları patladı.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında yürütülen onarım çalışması sırasında büyük bir gürültüyle patlayan hat, tonlarca suyu ve taş parçalarını metrelerce yukarı fırlattı.

OTOMOBİLİN CAMLARI KIRILDI

Patlamanın etkisiyle su ve molozlar, hattın hemen yanında bulunan bir siteye ulaştı. Site içerisinde bulunan 9 ev su altında kalırken, bahçelerde ciddi hasar oluştu. Patlamayla birlikte 1 otomobilin camı kırılırken, bir diğer aracın ön camında hasar meydana geldi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN ANLAR KAMERADA

Olay sırasında bölgede çalışma yapan işçiler canlarını son anda kurtarırken, caddeden denize doğru akan tonlarca su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Facianın eşiğinden dönülen anlar ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen belediye ekipleri, hasarın boyutunu tespit ederek onarım çalışmalarına başladı.

DEPREM OLDU SANDIK

Patlamaya tanık olan site sakinlerinden Büşra Kaptan, "Büyük bir gürültüyle irkildik. Deprem oldu sandık. Site içinde her yer mahvoldu" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.