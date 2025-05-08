Sivas’ta lisede tepki çeken görüntü! 15 yaşındaki kızı dövdüler: Zorbalığa 7 tutuklama

Sivas'ta lise öğrencisi Elif Tuana Ç.'ye (15) şiddet uyguladıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.
Olay, 21 Nisan'da kent merkezinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Lise 9'uncu sınıf öğrencisi E.T. Ç., eğitim kurumunda akran zorbalığına uğradı. E.T.Ç, farklı sınıflarda eğitim gören ve okul dışından gelen kişilerce sınıfın ortasında dövüldü. Kızı darbederek şiddet uygulayan öğrencilerin bir kısmı bu anları cep telefonuyla da kaydederek, sosyal medyadan yayımladı.
TOKAT ATIP YERDE DÖVDÜLER!
Görüntülerde yerlerde sürüklenen E.T.Ç.'nin, 3 akranı tarafından uzun süre şiddete maruz kaldığı görüldü. Kız öğrencilerden biri E.T.Ç'yi başından tutarken, diğer bir öğrenci ise yüzüne tokat attı. Sınıfta yerde sürüklenen kıza zaman zaman da tekme atıldığı görüldü.
Okulda akranlarından şiddet gören Elif Tuana Ç., eve gidince durumu ailesine anlattı. Kızın ailesi ise şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir E.T.Ç.'ye akran zorbalığı yaptığı öğrenildi.
YENİDEN DÖNMEMELERİ İÇİN BAŞVURU YAPILDI!
Görüntülerin yayılmasıyla öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Okulun bazı öğrenci velilerinin, uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin yeniden okula dönmemesi için okul yönetimine başvuruda bulundu.
ZORBALIĞA 7 TUTUKLAMA!
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilenlerden öğrenciler Semanur İ. (16), Elif Nur S. (16), Y.T. (15), Z.S.B. (15), M.Ü. (15) ile okul dışından Ravza Nur D. (17) ve Buse Ç. (19) çocuğa karşı cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öğrencilerden B.L.A. (16) ve N.D. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.