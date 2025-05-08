Sivas’ta lisede tepki çeken görüntü! 15 yaşındaki kızı dövdüler: Zorbalığa 7 tutuklama

Fotoğraf-DHA

Olay, 21 Nisan'da kent merkezinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Lise 9'uncu sınıf öğrencisi E.T. Ç., eğitim kurumunda akran zorbalığına uğradı. E.T.Ç, farklı sınıflarda eğitim gören ve okul dışından gelen kişilerce sınıfın ortasında dövüldü. Kızı darbederek şiddet uygulayan öğrencilerin bir kısmı bu anları cep telefonuyla da kaydederek, sosyal medyadan yayımladı.

TOKAT ATIP YERDE DÖVDÜLER!

Görüntülerde yerlerde sürüklenen E.T.Ç.'nin, 3 akranı tarafından uzun süre şiddete maruz kaldığı görüldü. Kız öğrencilerden biri E.T.Ç'yi başından tutarken, diğer bir öğrenci ise yüzüne tokat attı. Sınıfta yerde sürüklenen kıza zaman zaman da tekme atıldığı görüldü.

Okulda akranlarından şiddet gören Elif Tuana Ç., eve gidince durumu ailesine anlattı. Kızın ailesi ise şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir E.T.Ç.'ye akran zorbalığı yaptığı öğrenildi.