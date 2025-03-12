Yol kenarında bulundu ekipler alarma geçti! Soruşturma başlatıldı

Adana'da aracı arıza yapan bir kişi, dere yatağında fark ettiği dehşetit polis ekiplerine bildirdi. İnceleme sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Ceyhan ilçesi otoban bağlantı yolu Esentepe Kavşağı yakınlarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, aracı arıza yapan bir kişi güvenlik şeridine otomobilini park etti.
DOLAŞIRKEN DEHŞETİ FARK ETTİ!
Çevrede bir süre dolaşan şahıs, dere yatağı içerisinde insan iskeleti görünce durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden olay yeri inceleme ekibiyle birlikte polisler sevk edildi.
UZUN SÜREDİR BÖLGEDEYMİŞ
Polis çevrede de inceleme yaptıktan sonra insan kemikleri ve kafatası olay yerinden alınarak Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İnsan kemiklerinin çok uzun süredir bölgede bulunduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.