Yol kenarında bulundu ekipler alarma geçti! Soruşturma başlatıldı

Adana'da aracı arıza yapan bir kişi, dere yatağında fark ettiği dehşetit polis ekiplerine bildirdi. İnceleme sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Ceyhan ilçesi otoban bağlantı yolu Esentepe Kavşağı yakınlarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, aracı arıza yapan bir kişi güvenlik şeridine otomobilini park etti.