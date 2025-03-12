Pendik’te korkutan kaza! Araç dereye uçtu: Yaralılar var

Pendik Kurtköy mahallesinde sabah saatleri korkutan bir kaza meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir otomobil hızlı şekilde viraja girerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Rize sokakta meydana gelen kazada araç ters dönerek takla atarken, olayı gören çevredekiler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
5 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada araçtaki 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
BARİYERLERİ KIRIP DEREYE UÇTU
Olay anını gören mahalle sakinlerinden Nurettin Delibalta, kaza anını görmediğini ambulans sesini duyarak camdan dışarı baktığını ve ve itfaiye ekiplerinin sirenlerini duyduğunu belirtti. Delibalta, "İtfaiye aşağı doğru merdiven attı ve çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu." ifadelerini kullandı.