Pendik’te korkutan kaza! Araç dereye uçtu: Yaralılar var

Pendik Kurtköy mahallesinde sabah saatleri korkutan bir kaza meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir otomobil hızlı şekilde viraja girerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Rize sokakta meydana gelen kazada araç ters dönerek takla atarken, olayı gören çevredekiler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada araçtaki 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.