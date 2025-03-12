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Pendik'te korkutan kaza! Araç dereye uçtu: Yaralılar var

Pendik'te sabah saatleri seyir halindeki bir otomobil sürücüsü virajı alamayarak dereye uçtu. Çevredeki vatandaşlar kazayı görmeleri üzerine 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olayda araçtaki 5 kişi yaralanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 08:40
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Pendik’te korkutan kaza! Araç dereye uçtu: Yaralılar var

Pendik Kurtköy mahallesinde sabah saatleri korkutan bir kaza meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki bir otomobil hızlı şekilde viraja girerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Rize sokakta meydana gelen kazada araç ters dönerek takla atarken, olayı gören çevredekiler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada araçtaki 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pendik'te meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. (İHA)Pendik'te meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. (İHA)

BARİYERLERİ KIRIP DEREYE UÇTU

Olay anını gören mahalle sakinlerinden Nurettin Delibalta, kaza anını görmediğini ambulans sesini duyarak camdan dışarı baktığını ve ve itfaiye ekiplerinin sirenlerini duyduğunu belirtti. Delibalta, "İtfaiye aşağı doğru merdiven attı ve çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu." ifadelerini kullandı.

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