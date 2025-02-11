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Başıboş dehşet! 3 kişiye saldırdı kuduz çıktı: Mahalle karantinada

Başıboş köpek saldırıları son zamanların en tehlikeli sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Bu kez dehşetin adresi Şanlıurfa oldu. 2 çocuk ve 1 kadına saldıran sokak köpeğinin kuduz olduğu ortaya çıktı. 3 yaralı tedavi altına alınırken olayın yaşandığı mahalle karantinaya alınırken saldırı anları ise anbean kameraya yansıdı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 18:47 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:09
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3 KİŞİYE SALDIRDI KUDUZ ÇIKTI: MAHALLE KARANTİNADA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Divan Mahallesi'nde, 1 kadın ile 2 çocuğu ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğu belirlendi. 3 yaralının tedaviye, mahalle ise karantinaya alındı.

ŞANLIURFA'DA KUDUZ KÖPEK DEHŞETİ!

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Olay, sabah saatlerinde Divan Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Aydınlık (40) yolda yürürken başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Aynı köpek kısa süre sonra mahallede kuzenler Emir (11) ve Mesut Altundal'a (11) da saldırdı.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emine Aydınlık, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

MAHALLE KARANTİNADA

Yaşananların ardından köylüler tarafından etkisiz hale getirilen köpeğin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan testlerde kuduz olduğu belirlendi. Bunun üzerine Siverek Kaymakamlığı tarafından Divan Mahallesi karantinaya alındı.

Kararın ardından mahalle girişine tabela asılarak, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede bulunan kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına yönelik aşılama yapıldı.

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