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THY'den ramazana özel kampanya! O tarihlerdeki uçuşlarda indirim bilet

Ramazana özel yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlatan Türk Hava Yolları (THY) kampanyanın detaylarını da duyurdu. Belirli tarihlerde geçerli olacak kampanyada biletler 949 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 19:17 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:30
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THY’DEN RAMAZANA ÖZEL İNDİRİMLİ BİLET FIRSATI!

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 11-13 Şubat'ta alınacak biletlerle 1-26 Mart'taki tüm yurt içi uçuşlarda 949 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 11 Şubat 2025 – 13 Şubat 2025 tarihinde satın alacakları biletler ile 01 Mart 2025 – 26 Mart 2025 tarihleri arasında her şey dahil 949 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde ediyorlar.

Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamıyor.

İŞTE KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare (ortak) seferlerde ve AJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 949 TL, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.599 TL, PrimeFly pakette 1.799 TL oldu.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.499 TL, PrimeFly pakette ise 1.699 TL'den satış yapılacak.

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