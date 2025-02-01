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Beşiktaş'ta tepki çeken görüntüler! Denizde çöpler birikti

Beşiktaş sahilinde ortaya çıkan görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu. Kıyı boyunca çöplerin birikmesiyle oluşan görüntü sonrası vatandaşlar yetkililere önlem alınması için çağrıda bulundu.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 22:36 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 23:13
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BEŞİKTAŞ’TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER!

Beşiktaş sahilinde kıyı boyunca biriken çöplerin oluşturduğu görüntü vatandaşların tepkisine yol açtı.

BEŞİKTAŞ'TA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER! DENİZDE ÇÖPLER BİRİKTİ

Beşiktaş'ta sahilde denize atılan çöplerin kıyı şeridinde kümelendiği ve yer yer deniz yüzeyini kapladığı, bölgede denizanalarının da yoğunlaştığı görüldü.

"GÖRÜNTÜLER İSTANBUL'A YAKIŞMIYOR"

Sahile gelen vatandaşlar oluşan kirliliğe karşı yetkililerin önlem almasını istedi. Vatandaşlar, denizlerin temizliğinin önemine işaret ederek, bu görüntünün İstanbul'a ve Boğaz'a yakışmadığını dile getirdi.

Denizdeki kirliliği görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşan bazı vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

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