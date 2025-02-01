AVM'de tavan çöktü deprem oldu sandılar! Yemek yerken ölümden döndüler

Bursa'daki Korupark AVM'nin yemek katında tavan çöktü. Kopan parçaların altında kalan bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mudanya Caddesi üzerindeki Korupark AVM'nin yemek katında yüzlerce kişinin yemek yediği sırada tavan çöktü.

BİR KİŞİ BAYILDI BİR KİŞİ HAFİF YARALI

Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı olayda tavandan düşen parçaların altında kalan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan da bayılırken, görevliler hemen müdahalede bulundu.

DEPREM OLUYOR SANIP KAÇIŞTILAR!

"Deprem oluyor" zannedip paniğe kapılan vatandaşlar yemeklerini bırakıp AVM'den dışarıya kaçtı. Vatandaşların birbirini ezmemesi için güvenlikler olaya müdahale etmeye çalıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.