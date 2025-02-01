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Vatandaşa bozuk sucuk yedireceklerdi! Ekipler tespit etti: 500 kilograma el konuldu

Kastamonu'da bir alışveriş merkezinde kurulan yöresel pazarda denetim yapan ekipler sucukların saklama şartlarına uyulmadan satışa sunulduğu tespit etti. Uygunsuz olduğu tespit edilen 500 kilo sucuğa el konulurken pazardaki zeytinyağından da şüphe üzerine numune alındı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 22:10 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 22:23
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Vatandaşa bozuk sucuk yedireceklerdi! Ekipler tespit etti: 500 kilograma el konuldu

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki Kastamall Alışveriş Merkezi'nde kurulan yöresel ürünler pazarında denetim gerçekleştirdi.

500 KG SUCUĞA EL KONULDU! ZEYTİNYAĞI DA LİSTEDE

Yapılan denetimlerde saklama şartlarına uyulmadan satışa sunulduğu tespit edilen 500 kilogram ısıl işlem görmüş piliç sucuğa el konuldu.

Kastamonu’da alışveriş merkezinde satılan 500 kilo sucuğa el konuldu | İHAKastamonu’da alışveriş merkezinde satılan 500 kilo sucuğa el konuldu | İHA

Ayrıca pazarın farklı bir noktasında satışı yapılan zeytinyağından da şüphe üzerine numune alındı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kent merkezinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezindeki yöresel ürünler pazarında kontrol görevlisi arkadaşlarımızın yaptığı kontrollerde saklama şartlarına uyulmadan satışa sunulan 500 kilogram ısıl işlem görmüş piliç sucuğu tespit edilmiştir. Bahse konu ürünlere Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince el konularak, ilgili gıda işletmecisine idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca pazarın farklı bir noktasında satışa sunulan zeytinyağı ürününden de şüphe üzerine numune alınmıştır. Gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

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