Avcılar’da yıkım faciası ucuz atlatıldı! Devrilmesin diye iş makinesi binayı böyle tuttu!

Devrilmeden önce işçilerin, iş makinesi ile binayı ayakta tutmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina, kontrollü şekilde yıkılamayınca yan binanın üzerine devrildi.

(Fotoğraf - DHA)

Bina büyük bir gürültüyle yan apartmanın üzerine devrilirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını belirledi.