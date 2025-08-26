Haberler Tıkla Haberleri Avcılar’da yıkım faciası ucuz atlatıldı! Devrilmesin diye iş makinesi binayı böyle tuttu!

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina, hasar alarak yanlış yöne devrilmeye başladı. Durdurmaya çalışan iş makinasının yıkılan binayı tutmaya çalıştığı görüntüler dikkat çekerken olayda sağlam 3 daire hasar aldı.

Giriş Tarihi: 26.08.2025 20:07 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 20:31
Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Tıpatan Sokak'ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 5 katlı bina, kontrollü şekilde yıkılamayınca yan binanın üzerine devrildi.

YIKIM SIRASINDA DEVRİLEN BİNAYI İŞ MAKİNESİ İLE TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Devrilmeden önce işçilerin, iş makinesi ile binayı ayakta tutmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ, EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Bina büyük bir gürültüyle yan apartmanın üzerine devrilirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığını belirledi.

3 DAİRE HASAR GÖRDÜ

Polis ve belediye ekiplerinin incelemesinde, yan binadaki 3 dairenin zarar gördüğü tespit edildi. Hasar gören dairelerin masraflarının yıkımı gerçekleştiren firma tarafından karşılanacağı öğrenildi.

