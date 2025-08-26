Haberler Tıkla Haberleri O ilimizde 10 gündür görülüyordu: "Ölüm dansı" sona erdi!

Ardahan'da 10 gündür hava karardıktan sonra ortaya çıkan "Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri"nin "ölüm dansı" tamamlandı.Yaklaşık 10 gündür özellikle havanın kararmasıyla yoğunlaşan ve aydınlatma lambalarının etrafını saran sinekler, bazı vatandaşlarca görüntülendi.

Ardahan'da, "Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm dansı" tamamlandı.

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başlanan sinekler, bu yıl tarihi Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaştı. Köprü bölgesinde akşam saatlerinde toplanan sinekler, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Sinekler, bu yıl tarihi Ardahan köprüsünün yanı sıra Ardahan Kalesi çevredeki parklarda da görüldü. Yaklaşık 10 gündür özellikle havanın kararmasıyla yoğunlaşan ve aydınlatma lambalarının etrafını saran sinekler, bazı vatandaşlarca görüntülendi.

Sinekler, yaklaşık yarım saat kanat çırptıktan sonra "ölüm dansı"nı tamamladı.

