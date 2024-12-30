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KANDİL GÜNLERİ 2025 | Regaip, Miraç, Berat ve Mevlit Kandili ne zaman, hangi tarihte?

Regaip Kandili tarihine ilişkin araştırmalar Müslüman vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle sürdürülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimini paylaşmasıyla birlikte kandil tarihleri de netleşti. Bu mübarek geceyi ne zaman idrak edeceğini öğrenmek isteyenler, Regaip Kandili'nin tarihini merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:22
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KANDİL GÜNLERİ 2025 | Regaip, Miraç, Berat ve Mevlit Kandili ne zaman, hangi tarihte?

Müslümanlar için büyük manevi öneme sahip olan kandil gecelerinden ilki, 2025 yılında Regaip Kandili ile başlayacak. Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen bu özel gece, Recep ayının dördüncü gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, bu yılın ilk kandili 2 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek.

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Regaip Kandili'nin Anlamı ve Önemi

Regaip Kandili, hem bulunduğu ay hem de Cuma gecesine denk gelmesi nedeniyle diğer kandillerden farklı bir anlam taşır. Recep ayı, İslam dünyasında manevi hazırlık ve kendini yenileme açısından özel bir yere sahiptir. Bu ayda bulunan Regaip ve Miraç Kandilleri, Yüce Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açık olduğu günler olarak görülür.

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Regaip kelimesi, "çokça rağbet edilen, değerli ve bağışlanmayı arzu edilen" anlamlarına gelir. Müslümanlar bu gecede ibadet ederek günahlarından arınmayı, manevi bir huzura kavuşmayı ve Allah'ın rahmetine nail olmayı dilerler. Bu gece, kişinin kendini sorgulaması ve yaşamını gözden geçirmesi için de önemli bir fırsat sunar.

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2025 Kandil Günleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2025 yılında idrak edilecek diğer kandillerin tarihleri ise şöyle:

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Recep 1446)
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Recep 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiülevvel 1447)

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