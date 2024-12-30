KANDİL GÜNLERİ 2025 | Regaip, Miraç, Berat ve Mevlit Kandili ne zaman, hangi tarihte?

Regaip Kandili tarihine ilişkin araştırmalar Müslüman vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle sürdürülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimini paylaşmasıyla birlikte kandil tarihleri de netleşti. Bu mübarek geceyi ne zaman idrak edeceğini öğrenmek isteyenler, Regaip Kandili'nin tarihini merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:22 PAYLAŞ ABONE OL

Müslümanlar için büyük manevi öneme sahip olan kandil gecelerinden ilki, 2025 yılında Regaip Kandili ile başlayacak. Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen bu özel gece, Recep ayının dördüncü gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, bu yılın ilk kandili 2 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek.

A Haber foto arşiv Regaip Kandili'nin Anlamı ve Önemi Regaip Kandili, hem bulunduğu ay hem de Cuma gecesine denk gelmesi nedeniyle diğer kandillerden farklı bir anlam taşır. Recep ayı, İslam dünyasında manevi hazırlık ve kendini yenileme açısından özel bir yere sahiptir. Bu ayda bulunan Regaip ve Miraç Kandilleri, Yüce Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açık olduğu günler olarak görülür.