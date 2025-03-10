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Twitter (X) çöktü mü, ne oldu? 10 Mart X erişim sorunu nedir, çözüldü mü?

10 Mart 2025 tarihinde Twitter kullanıcıları, platforma giriş yaparken "Gönderiler şu anda alınamıyor" uyarısıyla karşılaştı. Bu sorun, sosyal medya platformunun işleyişini etkileyen kısa süreli bir kesintiye yol açarken sorun kısa süre içinde çözülerek kullanıcılar tekrar sorunsuz bir şekilde platforma erişim sağladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.03.2025 12:57 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:33
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Twitter X çöktü mü, ne oldu? 10 Mart X erişim sorunu nedir, çözüldü mü?

Sosyal medya uygulaması X (eski adıyla Twitter), son saatlerde kullanıcılar tarafından sıkça şikayet edilen bir kesinti yaşadı.

TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcı, platforma giriş yapmaya çalışırken hata mesajlarıyla karşılaştıklarını belirtti. Kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" şeklinde bir uyarı aldıklarını ifade etti.

X platformuna erişim problemi düzeltildi. (Downdetector)X platformuna erişim problemi düzeltildi. (Downdetector)

X ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ MÜ?

25 dakikalık bir kesintinin ardından, X platformuna erişim problemi düzeltildi. 12:21 civarında erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, 13:15 itibarıyla Twitter (X) anasayfasına sorunsuz erişebildiklerini bildirdi.

X platformu kullanıcıları 10 Mart Pazartesi günü öğle saatleri itibarıyla uygulamaya girişte sorun yaşadıklarını bildirmeye başladılar. (Downdetector)X platformu kullanıcıları 10 Mart Pazartesi günü öğle saatleri itibarıyla uygulamaya girişte sorun yaşadıklarını bildirmeye başladılar. (Downdetector)

Kesintiler Ne Zaman Başladı?

Kesintilerin 10 Mart 2025 tarihinde öğle saatlerinde başladığı ve kısa süre içinde çok sayıda raporun toplandığı görülüyor.

X platformunda kesintiler 10 Mart 2025 tarihinde öğle saatlerinde başladı! (Downdetector)X platformunda kesintiler 10 Mart 2025 tarihinde öğle saatlerinde başladı! (Downdetector)

Kullanıcıların yoğun şikayetleri, Twitter (X) platformunun sunucularında ciddi bir aksaklık yaşandığını işaret ediyor. Downdetector adlı kesinti takip sitesi, 12:22 civarlarında kullanıcıların raporlarının zirveye ulaştığını belirtiyor.

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Sorunun Nedeni Hakkında Henüz Bir Açıklama Yok

Henüz X tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, Twitter'a (X) yeniden girmeyi denediklerinde de aynı hata mesajlarıyla karşılaşmaya devam ediyor. Sorunun kaynağı hakkında herhangi bir detaylı bilgi bulunmazken, platform yetkililerinin bir açıklama yapması bekleniyor.

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