Twitter (X) çöktü mü, ne oldu? 10 Mart X erişim sorunu nedir, çözüldü mü?

Sosyal medya uygulaması X (eski adıyla Twitter), son saatlerde kullanıcılar tarafından sıkça şikayet edilen bir kesinti yaşadı.
Birçok kullanıcı, platforma giriş yapmaya çalışırken hata mesajlarıyla karşılaştıklarını belirtti. Kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" şeklinde bir uyarı aldıklarını ifade etti.
X ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ MÜ?
25 dakikalık bir kesintinin ardından, X platformuna erişim problemi düzeltildi. 12:21 civarında erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, 13:15 itibarıyla Twitter (X) anasayfasına sorunsuz erişebildiklerini bildirdi.
Kesintiler Ne Zaman Başladı?
Kesintilerin 10 Mart 2025 tarihinde öğle saatlerinde başladığı ve kısa süre içinde çok sayıda raporun toplandığı görülüyor.
Kullanıcıların yoğun şikayetleri, Twitter (X) platformunun sunucularında ciddi bir aksaklık yaşandığını işaret ediyor. Downdetector adlı kesinti takip sitesi, 12:22 civarlarında kullanıcıların raporlarının zirveye ulaştığını belirtiyor.
Sorunun Nedeni Hakkında Henüz Bir Açıklama Yok
Henüz X tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, Twitter'a (X) yeniden girmeyi denediklerinde de aynı hata mesajlarıyla karşılaşmaya devam ediyor. Sorunun kaynağı hakkında herhangi bir detaylı bilgi bulunmazken, platform yetkililerinin bir açıklama yapması bekleniyor.