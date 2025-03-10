Twitter (X) çöktü mü, ne oldu? 10 Mart X erişim sorunu nedir, çözüldü mü?

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Sorunun Nedeni Hakkında Henüz Bir Açıklama Yok

Henüz X tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, Twitter'a (X) yeniden girmeyi denediklerinde de aynı hata mesajlarıyla karşılaşmaya devam ediyor. Sorunun kaynağı hakkında herhangi bir detaylı bilgi bulunmazken, platform yetkililerinin bir açıklama yapması bekleniyor.