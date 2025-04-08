Arazi kavgasında katliam! Mahkemede şoke eden sözler: Cinayeti üstlendi

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde yaşanan olayda, araziye yapılması planlanan çeşmenin su hattı kazısı sırasında Erhan (46) ve Kadir Çiftçi (40) kardeşler ile Satılmış Cesur (70), oğlu İbrahim Cesur (52) ve 17 yaşındaki torunu Satılmış Cesur arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Olayda dede, oğlu ve torunu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Erhan ve Kadir Çiftçi tutuklanmış, enişteleri K.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ
Sabah'ın haberine göre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Erhan ve Kadir Çiftçi hakkında "fikir ve eylem birliği içerisinde kasten öldürme" ve "çocuğa karşı nitelikli adam öldürme" suçlarından 2 kez müebbet ve 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tutuksuz yargılanan K.A. hakkında ise "suç delillerini yok etme ve gizleme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istendi.
"KARŞILIKLI ÇATIŞTIK"
Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Erhan ve Kadir Çiftçi ile tutuksuz sanık K.A., müştekiler, maktul yakınları ve taraf avukatları yer aldı. Sanık Erhan Çiftçi, "Karşı taraf bize ateş etti, kendimi korumak için ateş ettim. O gün sağlıklı düşünemedim" diyerek kendini savundu.
Aracında bulunan silahlarla ilgili olarak da, "Köyde domuzlar için taşıyoruz, silahlar hep arabamda olur" dedi. Sanıklardan Kadir Çiftçi ise daha önceki ifadelerinin aksine olay yerinde olduğunu kabul etti ve "Satılmış bizi tehdit etti. Babası ve oğlu ile birlikte gelip ateş açtılar, karşılıklı çatıştık" diyerek kendini savundu. Tutuksuz yargılanan K.A. ise tüm suçlamaları reddederek beraatini istedi.
"ERHAN SUÇU ÜSTLENDİ"
Duruşmada tanık olarak dinlenen M.T., olay günü Satılmış Cesur'un eşekle olay yerine geldiğini, ardından beyaz bir araçla gelen Erhan ve Kadir Çiftçi'nin araçtan inmesiyle silah seslerinin duyulduğunu belirtti. M.T., "İbrahim yere düştü. Sonrasında Erhan beni arayıp suçu üstlendiğini ve Kadir'in suçsuz olduğunu söyleyerek öyle ifade vermemi istedi" dedi.
"SİLAHI BAHÇEYE GÖMDÜM"
Sanıklardan Erhan Çiftçi'nin SEGBİS üzerinden ifade veren oğlu A.Ç. ise duruşmada dikkat çeken bir açıklamada bulundu. A.Ç., "Babam benden tabancayı gömmemi istedi. Ben de silahı eniştemin bahçesine gömdüm" dedi.