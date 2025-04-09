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Gümüşhane'de korkutan deprem! AFAD son dakika...

Son dakika... Gümüşhane, 9 Nisan Çarşamba sabahı sarsıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre kentte saat sabah erken saatlerde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte yaşanan depreme ilişkin son dakika gelişmeleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.04.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 06:41
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Gümüşhane’de korkutan deprem! AFAD son dakika...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi, 9 Nisan 2025 sabahına sarsıntıyla uyandı. Türkiye Saati ile 06:09:28'de meydana gelen deprem, yerin yalnızca 5.09 kilometre derinliğinde kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.2 (Mw) olarak ölçüldü.

Gümüşhane'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! (AFAD)Gümüşhane'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! (AFAD)

GÜMÜŞHANE DEPREM!

Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kelkit (Gümüşhane)
Tarih:2025-04-09
Saat:06:09:28 TSİ
Enlem:39.96778 N
Boylam:39.58556 E

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9 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ

09-04-2025 06:09:28 39.9678 39.5856 5.09 MW 4.2 Kelkit (Gümüşhane) 656963
09-04-2025 05:53:49 38.8869 26.9878 7.36 ML 1.4 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.61 km] Aliağa (İzmir) 656964
09-04-2025 05:49:47 37.8225 29.2697 7.01 ML 1.5 Honaz (Denizli) 656965
09-04-2025 05:29:09 39.6531 26.005 6.99 ML 1.2 Ege Denizi - [15.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 656957
09-04-2025 05:24:15 35.4097 35.6086 11.74 ML 1.8 Akdeniz 656962
09-04-2025 05:14:56 40.0731 35.9589 7 ML 1.6 Sulusaray (Tokat) 656959
09-04-2025 05:13:01 38.0661 37.0539 5.28 ML 1.0 Ekinözü (Kahramanmaraş) 656961

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09-04-2025 05:12:38 38.0539 41.2717 4.63 ML 1.2 Kozluk (Batman) 656960
09-04-2025 05:02:52 38.6089 25.5658 6.44 ML 1.8 Ege Denizi - [68.75 km] Çeşme (İzmir) 656956
09-04-2025 05:00:05 38.57 31.5069 8.76 ML 1.0 Akşehir Gölü - [07.94 km] Tuzlukçu (Konya) 656958
09-04-2025 04:44:21 38.0394 34.3011 10.44 ML 1.2 Altunhisar (Niğde) 656955
09-04-2025 04:32:29 40.4603 33.49 5.39 ML 1.3 Eldivan (Çankırı) 656954
09-04-2025 04:27:18 40.8172 28.1381 11.93 ML 1.2 Marmara Denizi - [22.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 656951

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09-04-2025 04:26:20 37.6064 37.3572 5.14 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 656952
09-04-2025 04:13:55 38.1231 38.4708 7 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 656953
09-04-2025 03:54:56 34.6042 26.2378 5.43 ML 3.0 Akdeniz 656949
09-04-2025 03:54:32 39.0136 28.6361 8.38 ML 1.2 Demirci (Manisa) 656950
09-04-2025 03:27:43 37.3708 43.9981 7.1 ML 1.3 Yüksekova (Hakkari) 656948
09-04-2025 02:56:34 37.8506 27.0522 12.2 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.78 km] Kuşadası (Aydın) 656945
09-04-2025 02:54:02 38.095 38.495 7 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 656947

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