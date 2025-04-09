Gümüşhane’de korkutan deprem! AFAD son dakika...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi, 9 Nisan 2025 sabahına sarsıntıyla uyandı. Türkiye Saati ile 06:09:28'de meydana gelen deprem, yerin yalnızca 5.09 kilometre derinliğinde kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.2 (Mw) olarak ölçüldü.