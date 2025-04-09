Gümüşhane’de korkutan deprem! AFAD son dakika...

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi, 9 Nisan 2025 sabahına sarsıntıyla uyandı. Türkiye Saati ile 06:09:28'de meydana gelen deprem, yerin yalnızca 5.09 kilometre derinliğinde kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.2 (Mw) olarak ölçüldü.
GÜMÜŞHANE DEPREM!
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kelkit (Gümüşhane)
Tarih:2025-04-09
Saat:06:09:28 TSİ
Enlem:39.96778 N
Boylam:39.58556 E
9 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ
09-04-2025 06:09:28 39.9678 39.5856 5.09 MW 4.2 Kelkit (Gümüşhane) 656963
09-04-2025 05:53:49 38.8869 26.9878 7.36 ML 1.4 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.61 km] Aliağa (İzmir) 656964
09-04-2025 05:49:47 37.8225 29.2697 7.01 ML 1.5 Honaz (Denizli) 656965
09-04-2025 05:29:09 39.6531 26.005 6.99 ML 1.2 Ege Denizi - [15.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 656957
09-04-2025 05:24:15 35.4097 35.6086 11.74 ML 1.8 Akdeniz 656962
09-04-2025 05:14:56 40.0731 35.9589 7 ML 1.6 Sulusaray (Tokat) 656959
09-04-2025 05:13:01 38.0661 37.0539 5.28 ML 1.0 Ekinözü (Kahramanmaraş) 656961
09-04-2025 05:12:38 38.0539 41.2717 4.63 ML 1.2 Kozluk (Batman) 656960
09-04-2025 05:02:52 38.6089 25.5658 6.44 ML 1.8 Ege Denizi - [68.75 km] Çeşme (İzmir) 656956
09-04-2025 05:00:05 38.57 31.5069 8.76 ML 1.0 Akşehir Gölü - [07.94 km] Tuzlukçu (Konya) 656958
09-04-2025 04:44:21 38.0394 34.3011 10.44 ML 1.2 Altunhisar (Niğde) 656955
09-04-2025 04:32:29 40.4603 33.49 5.39 ML 1.3 Eldivan (Çankırı) 656954
09-04-2025 04:27:18 40.8172 28.1381 11.93 ML 1.2 Marmara Denizi - [22.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 656951
09-04-2025 04:26:20 37.6064 37.3572 5.14 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) 656952
09-04-2025 04:13:55 38.1231 38.4708 7 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 656953
09-04-2025 03:54:56 34.6042 26.2378 5.43 ML 3.0 Akdeniz 656949
09-04-2025 03:54:32 39.0136 28.6361 8.38 ML 1.2 Demirci (Manisa) 656950
09-04-2025 03:27:43 37.3708 43.9981 7.1 ML 1.3 Yüksekova (Hakkari) 656948
09-04-2025 02:56:34 37.8506 27.0522 12.2 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.78 km] Kuşadası (Aydın) 656945
09-04-2025 02:54:02 38.095 38.495 7 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 656947