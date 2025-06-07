MEB 2. Dönem 2. yazılı tarihleri 2025 | 6, 7, 9 ve 10. sınıflara 2. ortak yazılılar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine ait ortak sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Takvimin duyurulmasının ardından gözler, özellikle 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin gireceği Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinin sınav tarihlerine çevrildi. Öğrenciler ve veliler "Ortak sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını merak ederken bakanlık tarafından belirlenen takvim netleşti.
İkinci Yazılılar Mayıs ve Haziran Arasında Yapılacak
Ortak sınavların ikinci aşaması, yani ikinci yazılılar 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Bu süreçte öğrencilerin derslere yönelik yıl sonu başarıları da değerlendirilecek.
Mart Ayında İlk Yazılılar Tamamlandı
MEB'in belirlediği takvime göre ikinci dönemin ilk ortak sınavları Mart ayının son haftasında gerçekleştirildi. Sınıf düzeylerine göre belirlenen tarihler ise şu şekildeydi:
6. Sınıf Türkçe: 24 Mart 2025 Pazartesi
6. Sınıf Matematik: 25 Mart 2025 Salı
7. Sınıf Türkçe: 27 Mart 2025 Perşembe
7. Sınıf Matematik: 28 Mart 2025 Cuma
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 24 Mart 2025 Pazartesi
9. Sınıf Matematik: 25 Mart 2025 Salı
Bu kapsamda, 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için toplamda 12 farklı yazılı sınav uygulandı.
Uygulamalı Sınavlarda Yeni Dönem
Sınav sistemi sadece klasik yazılılarla sınırlı değil. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerinde sınavlar iki aşamalı olarak yapılacak: Yazılı ve uygulamalı.
Yazılı bölümde okuma ve yazma becerileri ölçülürken, uygulamalı bölümde öğrencilerin dinleme ve konuşma yetkinlikleri değerlendirilecek. Uygulamalı sınavlar, yazılılardan önce veya sonra yapılabilecek şekilde planlanıyor. Konuşma sınavlarının ise belirli bir güne sıkıştırılmadan, öğretmenler tarafından süreç içine yayılması öngörülüyor.