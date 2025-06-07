MEB 2. Dönem 2. yazılı tarihleri 2025 | 6, 7, 9 ve 10. sınıflara 2. ortak yazılılar ne zaman yapılacak?

A Haber Foto Arşiv

Uygulamalı Sınavlarda Yeni Dönem

Sınav sistemi sadece klasik yazılılarla sınırlı değil. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerinde sınavlar iki aşamalı olarak yapılacak: Yazılı ve uygulamalı.

Yazılı bölümde okuma ve yazma becerileri ölçülürken, uygulamalı bölümde öğrencilerin dinleme ve konuşma yetkinlikleri değerlendirilecek. Uygulamalı sınavlar, yazılılardan önce veya sonra yapılabilecek şekilde planlanıyor. Konuşma sınavlarının ise belirli bir güne sıkıştırılmadan, öğretmenler tarafından süreç içine yayılması öngörülüyor.