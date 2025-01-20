Fenerbahçe’nin yeni transferi Diego Carlos İstanbul’a geliyor!

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ilk takviyesini yapmaya hazırlanıyor.
Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler Aston Villa'dan Diego Carlos için anlaşma sağladı.
İngiliz ekibi 10 milyon euro ve performans bonuslarını içeren teklifi kabul etti.
İSTANBUL'A GELİYOR
Ödemeyi 4 senelik taksitle yapacak Fenerbahçe, 31 yaşındaki stoperle de anlaştı. Brezilyalı futbolcunun sözleşme imzalamak için bu gece İstanbul'a geleceği belirtildi.
Diego Carlos, Aston Villa'da 2.5 sezonda 58 maça forma giydi. Carlos kariyerinde daha önce Sevilla, Nantes, Estoril ve Madureira takımlarının da formasını giydi.