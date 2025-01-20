Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos İstanbul'a geliyor!

Süper Lig’de Galatasaray ile liderlik yarışını sürdüren Fenerbahçe devre arası transfer dönemine hızlı başladı. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Diego Carlos’un bu gece İstanbul'da olacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 20.01.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 12:01 PAYLAŞ ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ilk takviyesini yapmaya hazırlanıyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler Aston Villa'dan Diego Carlos için anlaşma sağladı. İngiliz ekibi 10 milyon euro ve performans bonuslarını içeren teklifi kabul etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos İSTANBUL'A GELİYOR Ödemeyi 4 senelik taksitle yapacak Fenerbahçe, 31 yaşındaki stoperle de anlaştı. Brezilyalı futbolcunun sözleşme imzalamak için bu gece İstanbul'a geleceği belirtildi. Diego Carlos, Aston Villa'da 2.5 sezonda 58 maça forma giydi. Carlos kariyerinde daha önce Sevilla, Nantes, Estoril ve Madureira takımlarının da formasını giydi.