20 Ocak 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 09:35 Güncelleme: 20.01.2025 10:39
ABONE OL
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturma açıldı.

"Kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldığı belirtildi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör