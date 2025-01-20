CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturma açıldı.
"Kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağırıldığı belirtildi.