Türk televizyonlarında ilk! A Haber Esad'ın sarayında...

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Haber ekipleri Türk televizyonlarında ilklere imza atmaya devam ediyor. Esad'ın sarayından özel görüntüleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun anbean aktardı.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun: Devasa bir giriş karşılıyor bizleri. Bugüne kadar Esad'ın zulmünden baskısından bıkan yüzlerce vatandaş bu noktaya gelmiş durumda.

Muhalifler koltuklarda oturuyor. Artık Suriye'de kartlar yeniden karıldı ve harita yeniden değişti.

61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Bizi devasa bir hol karşılıyor labirent gibi inanılmaz büyüklükte. Sarayı dolaşa dolaşa bitiremiyoruz.

Beşar Esad 2000 yılından bu yana işte burayı kullanıyordu. Kırmızı halılar hala yerini koruyor. Vatandaşlar yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla gidiyorlar. Tekbir getirenler var. Farklı farklı odalara açılan yerlerden bahsediyoruz. Birçoğu artık boşalmış durumda.

Burası labirent gibi. Yıllardır rejimin baskısından bıkan insanlar burayı işgal etti adeta.

Esad'ın Şam'ı terk etmesinin ardından bu nokta da artık muhaliflerin eline geçmiş oldu.