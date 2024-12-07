Bugün dünya ne günü? 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Havacılık sektörü, sadece seyahat ve taşımacılık açısından değil, kültürler arası bağların güçlendirilmesi ve küresel ekonomiye sağladığı katkılarla da oldukça önemli. Havacılık sektörü ülkeler arasındaki mesafeleri kısaltıyor. Farklı kültürlerin bir araya gelmesini ve farklı milletler arasında diyalogların kurulmasını sağlıyor. Kültürel birlikteliğin yanı sıra ülkelerin sosyal ve ekonomik refahın yükselmesinde de önemli bir rol oynuyor. Dünya Sivil Havacılık Günü, sektörün gelişimini destekleyen tüm paydaşların emeklerini onurlandırmak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir havacılık mirası bırakmak için anılıyor ve kutlanıyor.

Dünya Sivil Havacılık Günü (AA)

Dünya Sivil Havacılık Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

1944 yılında Chicago Anlaşması ile temelleri atılan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), havacılık sektörünün emniyetli ve düzenli işlemesini sağlamak amacıyla kuruldu. Türkiye'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı ICAO, kuruluşunun 50. yıl dönümü olan 1994'te aldığı bir kararla 7 Aralık'ı "Dünya Sivil Havacılık Günü" olarak ilan etti.