MGM hava durumu raporu 10 Aralık | KUVVETLİ YAĞIŞ, FIRTINA uyarısı: İstanbul dahil o illere saat verildi! 60 km hızla...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve bazı iç bölgelerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Vatandaşların özellikle yerel kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. İşte bölge bölge 10 Aralık hava durumu raporu...

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YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Türkiye'nin genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların özellikle Marmara Bölgesi, Kuzey Ege kıyıları, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.

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BUZLANMA VE SİS ETKİLİ OLABİLİR

Sabah ve gece saatlerinde ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Aynı zamanda pus ve yer yer sis de ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Sürücülerin görüş mesafesinin azalabileceği bu saatlerde dikkatli olmaları gerekiyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

RÜZGAR GÜNEYDEN SERT ESECEK

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) öngörülüyor. Bu durum özellikle deniz ulaşımında ve açık alanlarda dikkatli olunmasını gerektiriyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARILARI

Meteoroloji, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı:

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege kıyıları, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı tedbir alınması öneriliyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında saatte 60 kilometreye kadar ulaşabilecek rüzgar hızına karşı çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

10 Aralık Türkiye Geneli Hava Durumu Raporu (MGM)

MARMARA: SAĞANAK VE GÜÇLÜ RÜZGAR ALARMI

Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle bölgenin tamamında (Bilecik hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, yerel kuvvetli olacağı tahmin edilirken, güneybatı kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi (40-60 km/saat) bekleniyor.

Çanakkale: 17°C, çok bulutlu, yerel kuvvetli yağışlı

Edirne: 15°C, sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbul: 17°C, öğleden sonra yerel kuvvetli yağışlı

Kocaeli: 22°C, öğleden sonra yerel kuvvetli yağışlı

10 Aralık Türkiye Geneli Hava Durumu Raporu (MGM)

EGE: KUZEY KIYILARINDA KUVVETLİ SAĞANAK

Ege Bölgesi'nde Afyonkarahisar dışında tüm illerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli yağış ve 40-60 km/saat hızla esen güneyli rüzgar etkili olacak.

Afyonkarahisar: 19°C, çok bulutlu

Denizli: 20°C, öğleden sonra sağanak yağışlı

İzmir: 19°C, gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Muğla: 14°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ: ANTALYA VE ISPARTA YAĞIŞ ALTINDA

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Antalya ve Isparta çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Adana: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Antalya: 19°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kahramanmaraş: 17°C, parçalı ve çok bulutlu

Mersin: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

10 Aralık Türkiye Geneli Hava Durumu Raporu (MGM)

İÇ ANADOLU: GECE SAATLERİNDE YAĞIŞ

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinde gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağış görülebilir. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ve sis bekleniyor.

Ankara: 13°C, kuzeybatı ilçeleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

Eskişehir: 16°C, kuzeybatı ilçeleri gece saatlerinde sağanak yağışlı

Konya: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Sivas: 11°C, parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ: AKŞAM SAĞANAK BAŞLIYOR

Bölgenin genelinde akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve sis görülebilir.

Bolu: 15°C, akşam ve gece sağanak yağışlı

Düzce: 21°C, gece saatlerinde yerel kuvvetli yağışlı

Kastamonu: 13°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Zonguldak: 20°C, gece saatlerinde yerel kuvvetli yağışlı

11 Aralık Türkiye Geneli Hava Durumu Raporu (MGM)

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: PUS VE SİS ETKİLİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma, don olayı, pus ve sis görülebilir.

Amasya: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Tokat: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU: BUZLANMA VE SOĞUK ETKİLİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma, don olayı ve sis görülebilir.

Erzurum: 0°C, çok bulutlu

Kars: 5°C, çok bulutlu

Malatya: 9°C, çok bulutlu

Van: 8°C, parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: PUSLU VE SİSLİ HAVA

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Diyarbakır: 13°C, parçalı bulutlu

Gaziantep: 16°C, parçalı bulutlu

Siirt: 13°C, parçalı bulutlu

Şanlıurfa: 18°C, parçalı bulutlu

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DENİZLERDE HAVA: FIRTINAYA DİKKAT

Kuzey Ege'de fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Denizciler dalga boyuna ve görüş mesafesine dikkat etmelidir.

Karadeniz: Sağanak yağış ve 1-2.5 metre dalga bekleniyor

Ege: Güçlü rüzgar ve yer yer 3 metre dalga öngörülüyor

Akdeniz: Orta şiddetli dalga ve yağış anında orta görüş mesafesi

Van Gölü: Pus ve sisli hava, 0.5 metre dalga