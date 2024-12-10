MGM hava durumu raporu 10 Aralık | KUVVETLİ YAĞIŞ, FIRTINA uyarısı: İstanbul dahil o illere saat verildi! 60 km hızla...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumu tahminlerini açıkladı. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve bazı iç bölgelerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Vatandaşların özellikle yerel kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. İşte bölge bölge 10 Aralık hava durumu raporu...
YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Türkiye'nin genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yağışların özellikle Marmara Bölgesi, Kuzey Ege kıyıları, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayanların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.
BUZLANMA VE SİS ETKİLİ OLABİLİR
Sabah ve gece saatlerinde ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Aynı zamanda pus ve yer yer sis de ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Sürücülerin görüş mesafesinin azalabileceği bu saatlerde dikkatli olmaları gerekiyor.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.
RÜZGAR GÜNEYDEN SERT ESECEK
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) öngörülüyor. Bu durum özellikle deniz ulaşımında ve açık alanlarda dikkatli olunmasını gerektiriyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARILARI
Meteoroloji, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı:
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege kıyıları, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı tedbir alınması öneriliyor.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında saatte 60 kilometreye kadar ulaşabilecek rüzgar hızına karşı çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.
MARMARA: SAĞANAK VE GÜÇLÜ RÜZGAR ALARMI
Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle bölgenin tamamında (Bilecik hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, yerel kuvvetli olacağı tahmin edilirken, güneybatı kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi (40-60 km/saat) bekleniyor.
Çanakkale: 17°C, çok bulutlu, yerel kuvvetli yağışlı
Edirne: 15°C, sabah saatlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul: 17°C, öğleden sonra yerel kuvvetli yağışlı
Kocaeli: 22°C, öğleden sonra yerel kuvvetli yağışlı
EGE: KUZEY KIYILARINDA KUVVETLİ SAĞANAK
Ege Bölgesi'nde Afyonkarahisar dışında tüm illerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli yağış ve 40-60 km/saat hızla esen güneyli rüzgar etkili olacak.
Afyonkarahisar: 19°C, çok bulutlu
Denizli: 20°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
İzmir: 19°C, gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Muğla: 14°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ: ANTALYA VE ISPARTA YAĞIŞ ALTINDA
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Antalya ve Isparta çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Adana: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 19°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kahramanmaraş: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
Mersin: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU: GECE SAATLERİNDE YAĞIŞ
İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinde gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağış görülebilir. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ve sis bekleniyor.
Ankara: 13°C, kuzeybatı ilçeleri gece saatlerinde sağanak yağışlı
Eskişehir: 16°C, kuzeybatı ilçeleri gece saatlerinde sağanak yağışlı
Konya: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Sivas: 11°C, parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ: AKŞAM SAĞANAK BAŞLIYOR
Bölgenin genelinde akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve sis görülebilir.
Bolu: 15°C, akşam ve gece sağanak yağışlı
Düzce: 21°C, gece saatlerinde yerel kuvvetli yağışlı
Kastamonu: 13°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Zonguldak: 20°C, gece saatlerinde yerel kuvvetli yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ: PUS VE SİS ETKİLİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma, don olayı, pus ve sis görülebilir.
Amasya: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU: BUZLANMA VE SOĞUK ETKİLİ
Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma, don olayı ve sis görülebilir.
Erzurum: 0°C, çok bulutlu
Kars: 5°C, çok bulutlu
Malatya: 9°C, çok bulutlu
Van: 8°C, parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU: PUSLU VE SİSLİ HAVA
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Diyarbakır: 13°C, parçalı bulutlu
Gaziantep: 16°C, parçalı bulutlu
Siirt: 13°C, parçalı bulutlu
Şanlıurfa: 18°C, parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA: FIRTINAYA DİKKAT
Kuzey Ege'de fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Denizciler dalga boyuna ve görüş mesafesine dikkat etmelidir.
Karadeniz: Sağanak yağış ve 1-2.5 metre dalga bekleniyor
Ege: Güçlü rüzgar ve yer yer 3 metre dalga öngörülüyor
Akdeniz: Orta şiddetli dalga ve yağış anında orta görüş mesafesi
Van Gölü: Pus ve sisli hava, 0.5 metre dalga