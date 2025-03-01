Tekirdağ’da iftara ne zaman? Sahur ve iftar saat kaçta? 2025 Tekirdağ imsakiyesi

İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı devam ediyor. Bolluk, bereket ve bağışlanma ayı olarak kabul edilen Ramazan boyunca, milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirerek manevi huzuru yaşayacak. 29 gün sürecek olan oruç, 29 Mart Arefe günü tutulacak son oruç ile tamamlanacak.
Tekirdağ'da niyetli olan vatandaşlar akşam ezanı ile oruçlarını açacaklar. Akşam ezanında sonra okunacak yatsı ezanı ile il genelindeki camilerde teravih namazı eda edilecek. İşte Tekirdağ sahur, iftar ve teravih vakitleri...
11 Mart Salı: İmsak: 05:57 Akşam: 19:19 Yatsı: 20:38
12 Mart Çarşamba: İmsak: 05:55 Akşam: 19:20 Yatsı: 20:39
13 Mart Perşembe: İmsak: 05:54 Akşam: 19:21 Yatsı: 20:40
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