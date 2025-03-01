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Tekirdağ’da iftara ne zaman? Sahur ve iftar saat kaçta? 2025 Tekirdağ imsakiyesi

Tekirdağ'da oruç tutan vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. Ramazan boyunca her gün, sahur ve iftar vakitlerinde küçük değişiklikler yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre, Tekirdağ'da sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki Tekirdağ’da iftar vakti ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte sahur, iftar ve teravih vakitleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.03.2025 18:43 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:29
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Tekirdağ’da iftara ne zaman? Sahur ve iftar saat kaçta? 2025 Tekirdağ imsakiyesi

İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı devam ediyor. Bolluk, bereket ve bağışlanma ayı olarak kabul edilen Ramazan boyunca, milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirerek manevi huzuru yaşayacak. 29 gün sürecek olan oruç, 29 Mart Arefe günü tutulacak son oruç ile tamamlanacak.

Tekirdağ Ramazan İmsakiyesiTekirdağ Ramazan İmsakiyesi

Tekirdağ'da Sahur ve İftar Saat Kaçta?

Tekirdağ'da niyetli olan vatandaşlar akşam ezanı ile oruçlarını açacaklar. Akşam ezanında sonra okunacak yatsı ezanı ile il genelindeki camilerde teravih namazı eda edilecek. İşte Tekirdağ sahur, iftar ve teravih vakitleri...

11 Mart Salı: İmsak: 05:57 Akşam: 19:19 Yatsı: 20:38

12 Mart Çarşamba: İmsak: 05:55 Akşam: 19:20 Yatsı: 20:39

13 Mart Perşembe: İmsak: 05:54 Akşam: 19:21 Yatsı: 20:40

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