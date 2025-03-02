MEB-EKYS bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? EKYS kaç soru, kaç dakika?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen adaylar için düzenlenen 2025-MEB-EKYS sınavı, 2 Mart Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar, EKYS’nin başlama saati ve süresiyle ilgili detayları merak ederken bu bilgiler ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 02.03.2025 08:46 PAYLAŞ ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen adaylar için düzenlenen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS), 2 Mart Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Sınava dair tüm ayrıntılar, yayımlanan kılavuzla adaylarla paylaşıldı.

A Haber foto arşiv Sınav Saat Kaçta Başlayacak? EKYS, 2 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Ancak sınav kuralları gereği, saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların, sınav merkezlerine erken gitmeleri ve kimlik kontrollerini zamanında yaptırmaları gerekiyor.