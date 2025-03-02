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MEB-EKYS bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? EKYS kaç soru, kaç dakika?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen adaylar için düzenlenen 2025-MEB-EKYS sınavı, 2 Mart Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar, EKYS’nin başlama saati ve süresiyle ilgili detayları merak ederken bu bilgiler ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 08:46
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MEB-EKYS bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? EKYS kaç soru, kaç dakika?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici olmak isteyen adaylar için düzenlenen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS), 2 Mart Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Sınava dair tüm ayrıntılar, yayımlanan kılavuzla adaylarla paylaşıldı.

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Sınav Saat Kaçta Başlayacak?

EKYS, 2 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Ancak sınav kuralları gereği, saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların, sınav merkezlerine erken gitmeleri ve kimlik kontrollerini zamanında yaptırmaları gerekiyor.

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EKYS Kaç Dakika Sürecek?

Bu yıl 50 ilde, 52 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan EKYS'de, 170 bina ve 1853 salon kullanılacak. Adaylara 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 150 dakika olacak. Buna göre sınav, 12.45'te sona erecek. Ayrıca sınava toplam 166 engelli aday da katılım sağlayacak.

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Engelli Adaylara Ek Süre Verilecek

ÖSYM, sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylara 30 dakika ek süre tanıyacak. Böylece ek süre hakkına sahip adaylar, sınavlarını diğer adaylardan daha geç tamamlayacak.

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EKYS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sınav sonuçlarına ilişkin süreç de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre EKYS sonuçları, 21 Mart 2025'te ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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