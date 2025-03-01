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Çanakkale'de iftara ne kadar kaldı? Sahur, iftar ve teravih namazı saat kaçta?

Ramazan-ı Şerif ayının gelmesiyle birlikte Çanakkale’de yaşayan vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini merak etmeye başladı. Bu kutsal ayda oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler 2025 yılına ait imsakiye takvimini araştırıyor. Peki Çanakkale’de sahur ve iftar vakitleri hangi saatlere denk geliyor? İşte 2025 Çanakkale imsakiyesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.03.2025 18:26 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:35
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Çanakkale’de iftara ne kadar kaldı? Sahur, iftar ve teravih namazı saat kaçta?

Her yıl olduğu gibi 2025 Ramazan ayında da sahur ve iftar vakitleri değişiklik gösteriyor. Ramazan'ın ilk günü ile son günü arasındaki zaman farkı nedeniyle, günlerin uzayıp kısalmasına bağlı olarak sahur ve iftar saatleri değişiyor. Çanakkale'de oruç tutan vatandaşlar, sahurda son lokmayı almak ve iftarını vaktinde açmak için Ramazan imsakiyesini araştırıyor. İşte Çanakkale sahur, iftar ve teravih saatleri…

Çanakkale Ramazan İmsakiyesiÇanakkale Ramazan İmsakiyesi

2025 Çanakkale İmsakiyesi

Çanakkale'de Ramazan ayını ibadetle geçiren vatandaşlar namaz saatlerini araştırıyor. Niyetli olan kişiler akşam ezanı ile oruçlarını açacak. Okunacak yatsı ezanı ile teravih namazı eda edilecek. İşte Çanakkale imsakiyesi...

11 Mart Salı: İmsak: 06:02 Akşam: 19:23 Yatsı: 20:41

12 Mart Çarşamba: İmsak: 06:01 Akşam: 19:24 Yatsı: 20:42

13 Mart Perşembe: İmsak: 05:59 Akşam: 19:25 Yatsı: 20:43

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