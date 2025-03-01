Çanakkale’de iftara ne kadar kaldı? Sahur, iftar ve teravih namazı saat kaçta?

Her yıl olduğu gibi 2025 Ramazan ayında da sahur ve iftar vakitleri değişiklik gösteriyor. Ramazan'ın ilk günü ile son günü arasındaki zaman farkı nedeniyle, günlerin uzayıp kısalmasına bağlı olarak sahur ve iftar saatleri değişiyor. Çanakkale'de oruç tutan vatandaşlar, sahurda son lokmayı almak ve iftarını vaktinde açmak için Ramazan imsakiyesini araştırıyor. İşte Çanakkale sahur, iftar ve teravih saatleri…