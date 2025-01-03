Sigaraya zam geldi mi? 3 Ocak sigara ne kadar, kaç lira oldu? 2025 güncel fiyat listesi

Kötü Koku: Sigara içen bireyler kötü koku oluşturabilir, bu da sosyal ilişkileri etkileyebilir.

Cilt ve Tırnak Sorunları: Soluk, pürüzlü cilt görünümü, tırnaklarda güçsüzlük ve sararmalara neden olabilir.

Oral Sağlık Sorunları: Diş sararmaları, diş eti hastalıkları, çürükler, diş kaybı ve ağız kokusu gibi oral sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Çeşitli Kanser Türleri: Cilt kanseri, dudak kanseri, gırtlak kanseri gibi birçok kanser türüne neden olabilir.

Kalp ve Damar Hastalıkları: Sigara, kalp ve damar hastalıklarının riskini artırabilir. Damar tıkanıklığı bu hastalıklar arasında öne çıkar.

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İştah Azalması: Sigara içenlerin iştahı azalabilir, bu da vücut ağırlıklarının azalmasına neden olabilir.

Damar Tıkanıklığı ve Uzuv Kaybı: Damar tıkanıklığı, tedavi edilmezse uzuv kaybına yol açabilir.

Beyin Hücrelerinin Ölümü: Sigara, beyin hücrelerinin ölümüne neden olarak unutkanlık, demans ve Alzheimer gibi hafıza problemlerine sebep olabilir.

Koku Alma Duyusunun Azalması: Sigara, koku alma duyusunu azaltabilir.

Erken Menopoz ve Kısırlık: Sigara içmek, erken menopoza ve kısırlığa neden olabilir.

Göz Problemleri: Sigara kullanımı göz hastalıklarına ve hatta körlüğe sebep olabilir.