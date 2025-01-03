Sigaraya zam geldi mi? 3 Ocak sigara ne kadar, kaç lira oldu? 2025 güncel fiyat listesi

Ocak 2025 itibariyle sigara fiyatlarına yapılması beklenen zam, sigara kullanıcıları ve piyasa gözlemcileri arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Peki sigaraya zam geldi mi? 3 Ocak sigara zammı son durum ne?
Sigaraya Zam Mı Geldi?
Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, sigaraya 2 ila 2,5 lira arasında zam gelmesi ön görülüyor. Ancak resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin detaylar netlik kazandığında haberimize eklenecektir.
SİGARANIN SAĞLIĞA ZARARLARI
Anne Karnında Başlayan Zararlar: Sigara içen annelerin bebekleri anne karnında sigaraya maruz kaldıkları için zeka geriliği riski taşıyabilir.
Solunum Sistemi Hastalıkları: Sigara, zatürre, bronşit ve astım gibi solunum sistemi hastalıklarına sebep olabilir.
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı): Sigara, KOAH'ın başlıca nedenlerinden biridir. Akciğer fonksiyonlarını bozar.
Akciğer Kanseri: Sigara kullanımı, en sık görülen akciğer kanseri nedenidir.
Kalp ve Damar Hastalıkları: Sigara, kalp ve damar hastalıklarının riskini artırabilir. Damar tıkanıklığı bu hastalıklar arasında öne çıkar.
Çeşitli Kanser Türleri: Cilt kanseri, dudak kanseri, gırtlak kanseri gibi birçok kanser türüne neden olabilir.
Sindirim Sistemi Hastalıkları: Sigara kullanımı sindirim sistemi hastalıklarına yol açabilir.
Oral Sağlık Sorunları: Diş sararmaları, diş eti hastalıkları, çürükler, diş kaybı ve ağız kokusu gibi oral sağlık sorunlarına sebep olabilir.
Cilt ve Tırnak Sorunları: Soluk, pürüzlü cilt görünümü, tırnaklarda güçsüzlük ve sararmalara neden olabilir.
Kötü Koku: Sigara içen bireyler kötü koku oluşturabilir, bu da sosyal ilişkileri etkileyebilir.
İştah Azalması: Sigara içenlerin iştahı azalabilir, bu da vücut ağırlıklarının azalmasına neden olabilir.
Damar Tıkanıklığı ve Uzuv Kaybı: Damar tıkanıklığı, tedavi edilmezse uzuv kaybına yol açabilir.
Beyin Hücrelerinin Ölümü: Sigara, beyin hücrelerinin ölümüne neden olarak unutkanlık, demans ve Alzheimer gibi hafıza problemlerine sebep olabilir.
Koku Alma Duyusunun Azalması: Sigara, koku alma duyusunu azaltabilir.
Erken Menopoz ve Kısırlık: Sigara içmek, erken menopoza ve kısırlığa neden olabilir.
Göz Problemleri: Sigara kullanımı göz hastalıklarına ve hatta körlüğe sebep olabilir.